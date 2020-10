Unter den Bezirken mit hohem Risiko befindet sich erstmals auch die Kärntner Region Hermagor, wegen eines im Zuge eines Almabtriebs entstandenen Clusters. Weiterhin gibt es allerdings keine Bewertung mit Rot.

Neusiedl am See im Burgenland, Sankt Pölten Stadt, Mistelbach und Scheibbs in Niederösterreich sowie Hallein in Salzburg wurden von Gelb auf Orange hochgestuft. Sieben Bezirke - Oberpullendorf und Oberwart im Burgenland, Villach Land in Kärnten, Sankt Pölten Land in Niederösterreich, Braunau am Inn und Schärding in Oberösterreich sowie Voitsberg in der Steiermark - haben nun eine mittlere Risikoeinschätzung statt einer geringen und sind daher von Grün auf Gelb gestellt worden.

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte in einer Aussendung zur Entscheidung der Kommission: "Das war zu erwarten." Die Ampelfarben seien als Schutz für die Menschen und als Warnlicht für noch mehr Vorsicht und Rücksicht zu sehen.

Positive Nachrichten gab es für drei Bezirke: Kufstein in Tirol weist laut Kommission nur mehr ein mittleres Risiko auf und wurde von Orange auf Gelb herabgestuft. Eferding in Oberösterreich und Deutschlandsberg sind nun wieder grün statt bisher gelb. Für alle anderen Bezirke blieb die Einschätzung unverändert.

Die Einschätzung der Kommission im Detail:

Regionen mit mittlerem Risiko

- Bezirke im Burgenland: Eisenstadt Stadt, Eisenstadt Umgebung, Güssing, Oberpullendorf, Oberwart, Rust Stadt

- Bezirke in Niederösterreich: Baden, Bruck an der Leitha, Lilienfeld, Sankt Pölten Land, Tulln, Wiener Neustadt Land

- Bezirke in Kärnten: Villach Stadt, Villach Land

- Bezirke in Oberösterreich: Braunau am Inn, Freistadt, Grieskirchen, Linz Land, Linz Stadt, Ried im Innkreis, Schärding, Steyr Stadt, Wels Land, Wels Stadt, Vöcklabruck

- Bezirke in Salzburg: Salzburg Stadt, Sankt Johann im Pongau

- Bezirke in der Steiermark: Graz Stadt, Graz Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz, Liezen, Murau, Voitsberg

- Bezirke in Tirol: Imst, Innsbruck Land, Kitzbühel, Kufstein

- Regionen in Vorarlberg: Klostertal/Arlberg, Montafon/Brandnertal, Großes Walsertal, Bregenzerwald/Kleinwalsertal

Regionen mit hohem Risiko

- Bezirke im Burgenland: Neusiedl am See

- Bezirke in Niederösterreich: Gänserndorf, Gmünd, Korneuburg, Krems Land, Krems Stadt, Melk, Mistelbach, Mödling, Neunkirchen, Sankt Pölten Stadt, Scheibbs, Waidhofen an der Thaya, Wiener Neustadt Stadt, Zwettl

- Bezirke in Kärnten: Hermagor

- Bezirke in Salzburg: Hallein

- Bezirke in Tirol: Innsbruck Stadt, Landeck, Schwaz

- Regionen in Vorarlberg: Rheintal/Walgau - Wien

Die finale Ampelschaltung wird im Anschluss an die Kommissionssitzung auf corona-ampel.gv.at und im ORF Teletext auf Seite 659 veröffentlicht.