Das ergaben die ersten Tests, wie man vonseiten der Behörden in Wien am Montag mitteilte.

Die Rückkehrer waren Sonntagnachmittag mit einer Maschine der Tyrol Air Ambulance nach Zwischenstationen in Großbritannien und Berlin am Flughafen Wien-Schwechat gelandet. Danach wurden das Kärntner Paar und eine Mutter mit drei Kindern unverzüglich den Gesundheitsbehörden übergeben. Die Wiener Berufsrettung brachte die sechs Patienten im Konvoi in das Wiener Hygienezentrum in Simmering.

Für das Kärntner Paar ging es im Anschluss mit einem Transport des Roten Kreuzes in seine Heimat. Die Mutter und ihre Kinder zwischen drei und fünf Jahren blieben hingegen in Wien. Die Quarantäne wird - wie bei anderen Rückkehrern aus China - 14 Tage dauern.