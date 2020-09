Seit Montag sind bundesweit neue Corona-Verschärfungen (siehe Infos unten) in Kraft. So stiegen die Zahlen in der Vorwoche auch in NÖ deutlich. Die Zahl der aktiven Fälle in NÖ ist nun vierstellig. Rund 10.500 Personen befanden sich zudem in Quarantäne.

Die Bezirke Neunkirchen, Mödling und Zwettl stehen bei der Corona-Ampel auf Orange. Auch in den Bezirken Wiener Neustadt, Baden, Gänserndorf und Krems sind die Zahlen stark gestiegen. Während sich viele Ansteckungen im Umfeld von Schulen (in NÖ sind etwas mehr als 40 Schüler und rund zehn Lehrer betroffen) oder im privaten Rahmen ereigneten, bildeten sich in den Bezirken Zwettl und Krems Cluster.

"Es braucht keine Panik, aber weiter Vorsicht"

Nach einer Veranstaltung in einem Wirtshaus im Bezirk Zwettl wurden mehr als 30 Personen positiv getestet. Mehr als 460 Personen befanden sich in Quarantäne. In Zusammenhang mit einem Kremser Nachtlokal gab es rund 20 Infizierte. Pro 100.000 Einwohner gerechnet, kommt Krems damit auf 151 Infizierte in sieben Tagen und übersteigt in der Statistik die Stadt Wien.

Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig beruhigt: „Es braucht keine Panik, aber weiter Vorsicht.“ Von den am Montag bekannt gewordenen 181 Neuinfizierten sei die Mehrheit bereits in Quarantäne gewesen. Bei 120 habe es sich um Kontaktpersonen zu positiven Fällen gehandelt.

Zudem betonte die Landesrätin, dass die Teststrategie und das Contact-Tracing im Land gut funktionieren, man das Testangebot aber auch stetig verbessern möchte. So finanzierte das Land ein 90.000-Euro-Gerät, das der Donau-Universität Krems eine vollautomatische Aufbereitung von Covid-19-Proben ermöglicht.