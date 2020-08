In wenigen Tagen beginnt die Schule auf Basis des Ampelsystems. „Ich halte das Ampel-Konzept für eine gute Grundlage. Wir sind in Niederösterreich in manchen Punkten aber noch strenger“, verrät Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Darüber hinaus können sich alle, die in niederösterreichischen Kindergärten und Schulen arbeiten, auf Corona testen lassen, darunter auch Schulwarte in Schulen und Kinderbetreuer im Kindergarten. Dazu zählen auch Schulsozialarbeiter, Mitarbeiter, die Hörtests und Sehtests machen, sowie Zahngesundheitsmediziner. Diese Tests und Informationen sollen damit nun wieder stattfinden können.

„Es ist unsere Verantwortung eine Ausbreitung des Virus so gut als möglich einzudämmen und die Menschen weiterhin bestmöglich vor einer Infektion zu schützen. Die Testungen sind ein wichtiger und richtiger Schritt um die notwendige Sicherheit beim Schulstart 2020/21 zu geben“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Gesundheits-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Tests an 21 Standorten

Die Tests finden von 31. August bis 3. September an 21 Standorten in NÖ statt: in den Bezirkshauptmannschaften Baden, Bruck/L., Gänserndorf, Gmünd, Hollabrunn, Horn, Korneuburg, Krems, Lilienfeld, Mistelbach, Mödling, Neunkirchen, Scheibbs, Waidhofen/Th., Wiener Neustadt und Zwettl, in der Brückenmeisterei in St. Pölten, dem Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln sowie in den Straßenmeistereien Amstetten, Krems und Waidhofen/Y.

Anmeldung bis 28. August

Die Bildungsdirektion sowie die Abteilung Kindergärten informieren die Schulen und Kindergärten. Über einen Link können sich die betreffenden Personen selbst oder über die Leitungen der Schulen und Kindergärten gesammelt in wenigen Schritten anmelden. Einfach Region auswählen, in der man arbeitet, dann Standort und Termin wählen und persönliche Daten eingeben. Die Terminbestätigung ist bitte zum Test mitzubringen. Stornierungen sind bis zwei Tage vorm Termin möglich. Die Anmeldefrist endet am 28. August um 12 Uhr mittags.

Tests für Kinder- und Jugendhilfe

Getestet werden sollen ab 4. September auch 2.500 Kinder und Betreuer, die in vollen Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe leben und arbeiten. Grund dafür ist, dass viele der Kinder im Sommer bei ihren Familien waren.

Tests für Gemeindebedienstete

In der zweiten Phase – von 9. bis 11. sowie 14. und 15. September - können sich auch all jene Gemeindebediensteten testen lassen, die nicht in den Schulen und Kindergärten tätig sind, so die beiden Gemeindevertreter Präsident Alfred Riedl (NÖ Gemeindebund) und Präsident Rupert Dworak (NÖ Gemeindevertreterverband). „Darunter etwa Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauamts, des Bürgerservice, des Bauhofs oder auch jene des Abwasser- und Müllverbandes.“ Beide appellieren an die 21.000 Gemeindebediensteten, von dem kostenlosen Testungsangebot Gebrauch zu machen: „Gehen Sie zu Test!“. Die Kosten der Testaktion werden sowohl vom Land Niederösterreich, als auch von den Niederösterreichischen Gemeinden getragen. Der Bund übernimmt die Kosten für die Testungen der Bundeslehrkräfte und Bundesbediensteten.

Zur aktuellen Corona-Situation

273 Menschen sind aktuell in NÖ erkrankt. Durchschnittlich 26 neue Fälle kamen in der vergangenen Woche pro Tag dazu, so Königsberger-Ludwig. Insgesamt wurden seit Beginn 192.181 Testungen durchgeführt. In welchen Situationen eigentlich getestet wird?

Verdachtsfälle. Getestet werden natürlich jene, die sich aufgrund von Symptomen melden. Übrigens: „Wir raten immer noch allen Menschen, die Symptome zeigen, 1450 anzurufen“, so Königsberger-Ludwig. Inzwischen sei es zudem gelungen die Zeitspanne vom Test bis zum Ergebnis in den meisten Fällen auf 48 Stunden zu reduzieren. Dadurch könne auch das wichtige Contact Tracing besser umgesetzt werden.

Anlassbezogene Umgebungsuntersuchungen . Getestet wird auch, wenn zum Beispiel in einem Unternehmen oder einer Einrichtung ein Corona-Fall bekannt wird. Wie etwa im Schlachtbetrieb oder aktuell im Fitnesscenter.

. Getestet wird auch, wenn zum Beispiel in einem Unternehmen oder einer Einrichtung ein Corona-Fall bekannt wird. Wie etwa im Schlachtbetrieb oder aktuell im Fitnesscenter. Screenings. Landesbedienstete und ein Teil der Gemeindebediensteten konnten sich beispielsweise schon testen lassen, als sie nach dem Ende des Lockdowns wieder in ihre Büros zurückkehrten.

Doch: „Tests sind immer eine Momentaufnahme“, betont Königsberger-Ludwig. Sie würden nicht vor einer Ansteckung nach dem Test bewahren. Umso wichtiger sei es die Präventionsmaßnahmen einzuhalten. Daher gilt weiterhin: Abstand halten, Hände waschen …

www.noe.gv.at/Coronavirus