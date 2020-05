Coronavirus-Tests für mobile Pflegekräfte gibt es nunmehr in allen Landesteilen Niederösterreichs. Nach St. Pölten und Amstetten im April sind auch Drive-in-Stationen in Wiener Neustadt, Mistelbach und Zwettl in Betrieb genommen worden. 3.100 Mitarbeiter mobiler Pflegedienste aus dem jeweiligen Einzugsgebiet sollen laut Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) getestet werden.

Es handle sich um eine Präventivmaßnahme und man erhoffe sich damit, einen besseren Einblick hinsichtlich der tatsächlichen Infektionslage zu erhalten, betonte die Politikerin. In St. Pölten und Amstetten seien die Testreihen bereits abgeschlossen, lediglich ein Abstrich sei positiv bestätigt. "Um allerdings größtmögliche Sicherheit geben und eine womöglich regional höhere Dunkelziffer ausschließen zu können, wurden nun die Screenings auch in den anderen Landesvierteln gestartet", sagte Königsberger-Ludwig.