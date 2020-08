Laut Angaben des Berndorfer Pflegeheims vom Freitag sind eine Patientin, eine Pflegerin sowie eine Mitarbeiterin im Cafe an Covid-19 erkrankt. Alle Betroffenen wurden unter Quarantäne gestellt, für das Pflege- und Betreuungszentrum gilt ein Besuchsverbot.

Ein Folgefall im Cluster Emmersdorf

In Emmersdorf waren nach einer Tauffeier bisher zehn Infizierte gezählt worden, 97 Personen wurden abgesondert. Bis einschließlich Montag bleibt das örtliche Gemeindeamt aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Leicht bewegt hat sich am Samstag die Zahl der an Covid-19 erkrankten Niederösterreicher, die sich im Zusammenhang mit dem Cluster in St. Wolfgang (Bezirk Gmunden) mit der Lungenkrankheit infiziert haben. Verzeichnet wurden nunmehr 20 Erkrankte sowie drei Folgefälle.