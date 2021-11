Testungen in NÖ Kindergärten nun dreimal wöchentlich möglich

Beschlossen wurde seitens der niederösterreichischen Landesregierung bei der Sitzung am Mittwoch der Ankauf von zusätzlichen Antigen-Schnelltests. Damit ausgestattet werden nun auch die Tagesbetreuungseinrichtungen.

"Die Schleckertestungen haben sich durch ihre relativ unkomplizierte Anwendung als sehr praxistauglich erwiesen. Sie sind organisatorisch gut umsetzbar und die Kindergartenteams sind im Umgang mittlerweile sehr geübt", wurden die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in einer Aussendung zitiert. Aufmerksam gemacht wurde einmal mehr auf das bestehende Impfangebot. "Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem elementarpädagogischen Bereich haben sich bereits impfen lassen und all jene, die das Angebot noch nicht in Anspruch genommen haben, möchten wir dringend ersuchen, es sich nochmal zu überlegen."