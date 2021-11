Verdacht kann in NÖ ab sofort auch online gemeldet werden

Auf der Webseite www.144.at/covidverdacht werden die erfassten Daten direkt an die Gesundheitsbehörde übermittelt, die dann die weiteren Maßnahmen vornimmt, informierte Notruf NÖ am Donnerstagabend in einer Aussendung. Gleichzeitig erfolgt eine Anmeldung für eine PCR-Testung an einem amtlichen Drive-In-Standort.

Die Meldung kann bei Krankheitssymptomen, die auf Covid-19 hinweisen, oder bei einem positiven Schnelltest durchgeführt werden. Kindergärten, Schulen sowie Ordinationen konnten das Internet-Service bereits seit Wochen nutzen. Bisher wurden 7.355 Verdachtsfälle online registriert. Nun ist das Service für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher freigeschaltet. Die Online-Meldung beschleunige den Ablauf und man erspare sich einen Anruf bei 1450, wurde in der Aussendung hervorgehoben.