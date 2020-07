Die Situation werde allerdings genau beobachtet, generell bestehe in der Frage der Maskenpflicht ein enger Kontakt mit dem Gesundheitsministerium, dessen Empfehlungen eine Richtschnur darstellen würden.

Wiener Neustadt Wieder verstärkte Schutzmaßnahmen in den Rathäusern

Aus medizinischer Sicht ist einer Aussendung zufolge besonders in geschlossenen Räumen "das Tragen der Maske für den Schutz und das Bewusstsein in der Bevölkerung" von Bedeutung. Aus diesem Grund gelte in sensiblen Bereichen nach wie vor auch in Niederösterreich die Maskenpflicht.