Zahl der Fälle von BA.4/BA.5 in NÖ auf 38 gestiegen

Werbung

Das waren um 13 mehr als am Tag davor. 23 Personen (plus neun) waren nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) aktuell positiv, 15 (plus vier) galten als genesen. Tote waren nicht zu beklagen. Die Fälle im Bundesland verteilten sich auf zwölf Bezirke sowie die Statutarstadt Krems.

Insgesamt gab es am Mittwoch in Niederösterreich 766 Corona-Neuinfektionen. Der größte Cluster bestand laut dem Büro der Gesundheitslandesrätin im Zusammenhang mit einer Seniorenreise. Gezählt wurden in Summe 20 positiv Getestete in den Bezirken Baden, Gänserndorf und Korneuburg.