118 an Corona Erkrankte sind am Dienstag laut Bernhard Jany, Sprecher der Landesgesundheitsagentur, auf Intensivstationen in Niederösterreich behandelt worden. Das war um ein Patient mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der Todesfälle ist um acht auf 1.686 gestiegen. 10.672 Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne.