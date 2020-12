Der jüngste Patient war ein 43-Jähriger im Landesklinikum Krems, teilte Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur mit. Sechs Männer und zwei Frauen starben mit oder an Covid-19.

Im Landesklinikum Baden starben Patienten im Alter von 93, 81 und 73 Jahren. In Mödling starben ein 81-Jähriger und eine 79-Jährige, in Wiener Neustadt eine 82-Jährige und in St. Pölten ein 87-Jähriger.