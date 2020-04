Die NÖ Landeskliniken-Holding meldete am Mittwoch sechs weitere Todesopfer. Es handelte sich um vier Frauen und zwei Männer im Alter von 68 bis 95 Jahren.

Demnach starben ein 95-Jähriger in Melk und eine 77-Jährige in St. Pölten. Weitere Opfer waren 86-jährige Frauen in Waidhofen a.d. Thaya bzw. in Neunkirchen sowie eine 73-Jährige in Wiener Neustadt und ein 68-Jähriger in Mödling. Die Patienten hatten laut Jürgen Zahrl von der Landeskliniken-Holding mehrheitlich auch an Grunderkrankungen gelitten.