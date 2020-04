Wie Kathpress am Montag berichtete, starben zwei weitere betagte Patres in der Vorwoche. Beide hatten an Vorerkrankungen gelitten und standen in intensivmedizinischer Behandlung.

Alle Mitglieder der Gemeinschaft der Salesianer in der Pfarre Herz-Jesu in Amstetten würden sich derzeit in Einzelquarantäne befinden, hieß es weiter. Der Orden unterhält in der Mostviertler Bezirkshauptstadt eine Alterseinrichtung für Mitbrüder.