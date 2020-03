Weltweit ist die Zahl der bestätigten Fälle auf über 100.000 angestiegen. In Niederösterreich wurden bis zum Wochenende 496 Verdachtsfälle getestet, 31 davon waren positiv, elf sind in Prüfung. Seit vergangener Woche werden Tests nicht mehr nur in Spitälern, sondern auch mobil durch Teams des Roten Kreuzes und des Arbeitersamariterbundes durchgeführt.

Bei Verdacht: 1450 wählen!

Bei Fragen: 0800 555 621

Bei reiserechtlichen Fragen: 0800 201 211