So könnten etwa Aufwachräume durch den reduzierten Operationsbetrieb (nicht dringende Operationen werden ja aktuell verschoben, Anm.) adaptiert und für Beatmungen herangezogen werden – dafür seien diese Räume in ihrer Ausstattung und Versorgungsinfrastruktur geeignet, so ein Sprecher der NÖ Landeskliniken Holding gegenüber der NÖN: „Dies führt zu maßgeblichen Kapazitätserweiterungen.“

Die Erweiterung sei von der Infektionsentwicklung und der damit korrelierenden Zahl an beatmungspflichtigen Patienten abhängig. Die Vorbereitungen dazu laufen im Hintergrund bereits auf Hochtouren: „Durch geeignete Maßnahmen und Hochrechnungen trägt der Krisenstab der NÖ Landesgesundheitsagentur diesen Entwicklungen vorausschauend Rechnung. Notwendige Beschaffungsmaßnahmen sind bereits in Durchführung und die Adaption der Räumlichkeiten ist auch umsetzbar.“ Wie Konrad Kogler, Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur bereits am Wochenende betonte, werden in Niederösterreich aktuell rund 960 Betten für die Behandlungen von Coronapatienten freigespielt.

Insgesamt gibt es in den 27 Niederösterreichischen Kliniken 7.600 Betten.