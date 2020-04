Der NÖ Sanitätsstab vermeldete zudem 1.572 wieder genesene Patienten. Im Bundesland wurden bisher 19.588 Testungen durchgeführt. 83 Menschen starben in Verbindung mit Covid-19-Erkrankungen.

Die beiden am stärksten betroffenen Bezirke blieben Amstetten mit 282 und St. Pölten-Land mit 255 Fällen. Es folgten Neunkirchen (174), Melk (167), Mödling (157), Korneuburg (151), Tulln (150), Krems (135), Baden (130), Mistelbach (120), Scheibbs (100), die Landeshauptstadt St. Pölten (83), Gänserndorf (78), Bruck a.d. Leitha (74), Waidhofen a.d. Thaya und Zwettl (je 67), Wiener Neustadt (66), Horn (41), Lilienfeld und Wiener Neustadt-Stadt (je 40), Krems-Stadt (36), Hollabrunn (30), Waidhofen a.d. Ybbs-Stadt (23) sowie Gmünd (13).

Bisher 75 Todesfälle in den NÖ Spitälern

In den Krankenhäusern ist die Zahl der Covid-19-Toten am Montag auf 75 angestiegen. Im Klinikum Mödling starb eine 74 Jahre alte Frau, in Scheibbs ein 86-Jähriger, teilte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding mit. Beide Personen waren mit dem Coronavirus infiziert.