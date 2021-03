„Wir haben noch keine Katastrophenstimmung, aber man merkt, dass es eng wird“, sagt Ronald Gallob zur Lage in „seinem“ Spital. Er kämpft als Intensivmediziner in Wiener Neustadt an vorderster Front gegen das Virus. Seine Kollegen aus der Bundeshauptstadt schlugen zuletzt Alarm: Die Auslastung der Wiener Intensivstationen hat einen neuen, traurigen Rekord erreicht. Damit wurde auch die Notwendigkeit der Verschärfung der Corona-Maßnahmen im Osten begründet. Auch in Niederösterreich sind es am Dienstag mit 116 Intensiv-Patienten bereits mehr als zum bisherigen Höchststand im Herbst (115).

Hierzulande ist die Lage „angespannt“, sagt der Sprecher der Landesgesundheitsagentur (LGA), Bernhard Jany. Fakt sei, dass sich die Mutation des Virus durchgesetzt hat und durch die neue, viel ansteckendere Variante mehr Menschen in einem kürzeren Zeitraum erkranken. Laut Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) müssen momentan zehn Prozent der Infizierten im Spital behandelt werden. Die schwer Erkrankten werden zudem immer jünger. Und die Patienten müssen meist länger im Krankenhaus bleiben.

Um Ressourcen freizuhalten, werden deshalb auch in Niederösterreich nicht-dringende Operationen wieder verschoben. Treten die Prognosen ein, wird es die brauchen: Die Experten des Gesundheitsministeriums rechnen im Osten Österreichs mit neuen Höchstständen der Spitalskapazitäten in den nächsten Wochen.

Pflegerin: „Sind mit Kräften am Ende“

Klagen über die Situation in den Spitälern kommen auch von Pflegekräften. Obwohl es von der LGA heißt, dass die notwendigen Personalressourcen vorhanden seien. „Wir hatten schon vor Corona einen Personalmangel. Jetzt ist es noch ärger. Wir sind mit unseren Kräften am Ende“, schildert etwa eine Intensivpflegerin aus einem Krankenhaus in der Thermenregion die Lage. Es bleibe keine Zeit, sich so um die Patienten zu kümmern, wie sie es bräuchten. Wenn nun auch noch Krankenstände dazukämen, wäre die Lage nicht mehr zu bewältigen.

Zu den 116 Covid-Intensivpatienten kommen 150 Menschen, die aktuell aus anderen Gründen in Niederösterreich intensivmedizinische Behandlung brauchen. Insgesamt sind hierzulande 333 Plätze verfügbar.

Betten könnten noch aufgestockt werden

Die Intensivbetten könnten, wie man bei der LGA versichert, aber noch aufgestockt werden. Großer Vorteil Niederösterreichs seien die vielen verschiedenen Klinik-Standorte, betont der zuständige Landesrat Stephan Pernkopf (ÖVP): „Hier können wir regionalen Ausgleich schaffen, was die spitzenmedizinischen Leistungen und optimale Verteilung der Betten betrifft.“

Um die knappe Ressource Intensivbett und die regionale Verteilung im Auge zu behalten, wurden nun, wie die „Krone“ berichtet, mit Christoph Hörmann und Helmut Trimmel Intensiv-Koordinatoren für die Thermenregion und das Weinviertel bestellt. Oberstes Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass die Zahl der intensivpflichtigen Patienten nicht weiter steigt, wie auch Jany sagt.