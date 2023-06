„Alles auf hohem Niveau“

„Mostviertlerin um 45.000 Euro betrogen“ lautete vor wenigen Tagen eine Schlagzeile der NÖN. Eine 47-Jährige war Anlagebetrügern auf den Leim gegangen, die hohe Gewinne durch Investitionen in Bitcoins versprochen hatten. Vorher aber müsse die Frau Geld überweisen, um Kapital und Gewinn auszahlen zu können. Die kamen natürlich nie an.

Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamtes NÖ Foto: Polizei

„Mittlerweile trifft es schon Leute ab Mitte 50“

„Durch Corona haben diese Betrugsformen einen regelrechten Boom erlebt“, sagt LKA-Leiter Stefan Pfandler. „Bei gut gemachten Betrügereien haben wir es mit Tätergruppen zu tun, die arbeitsteilig vorgehen“. So wie beim Polizistentrick: Vermeintliche Polizisten rufen vor allem ältere Personen an, erzählen von Einbrecherbanden in der Umgebung und dass sie Kollegen schicken werden, um Bargeld und Schmuck sicherzustellen. Die Anrufer haben mit den Personen, die dann losgeschickt werden, um das Geld bei den Opfern abzuholen, nichts zu tun. Die Schadenssummen beim Polizeitrick liegen zwischen 20.000 und mehreren Hunderttausenden Euro, sagt Pfandler.

Täter sind hochgradig manipulativ

Seit zwei Jahren sehe die Polizei, dass diese Betrugsform steigt. „Und wir beobachten auch, dass es neuerdings jüngere Leute trifft. Der Großteil der Opfer ist 70 Jahre und älter, mittlerweile trifft es auch schon Leute ab Mitte 50.“ Das habe einerseits mit Obrigkeitsdenken zu tun - aber auch damit, dass die Methoden mittlerweile recht perfide sind: Die Täter manipulieren die Telefonnummern so, dass am Display der potenziellen Opfer die Nummer der Polizei oder sogar die der zuständigen Polizeiinspektion aufscheint. Und sie lassen ihre Opfer, wenn sie sie erst in der Leitung haben, nicht mehr aus. „Diese Täter sind hochmanipulativ“, sagt Pfandler. Wie man ihnen begegnen kann: „Sobald nach Vermögenswerten gefragt wird, ist es Betrug, denn danach fragt kein Polizist.“

Phishing, also der Versuch, persönliche Daten übers Internet zu erlangen, wird in verschiedensten Varianten via E-Mail, SMS und WhatsApp betrieben. Neuester Schmäh: Ein angebliches Mail der Bank, wonach Fristen bald ablaufen würden. Mitgeschickt wird ein sehr echt aussehendes Formular, in das IBAN und PIN einzugeben sind - mit der Aufforderung das schnell zu tun, sonst sei kein Internet-Banking mehr möglich. Auch das Betrug, niemals fragen Banken nach persönlichen PINs.

Liebe macht blind - Love-Scammer verdienen gut

„Noch immer seht gut“ funktioniert der so genannte Love Scam: Täter nutzen hier die Sehnsüchte oft einsamer Menschen aus, um sie zu Zahlungen zu überreden. „Liebe macht blind, die Leute sind wie in einem Tunnel“, weiß Pfandler. „Erst in den letzten Tagen haben Opfer hier in NÖ zwischen 30- und 50.000 Euro bezahlt.“

Europäische Haftbefehle binnen Tagesfrist

Generell sei Prävention das Um und Auf bei derartigen Delikten, denn die Täter zu finden ist schwer. Die Aufklärungsraten liegen zwischen 20 und 30 Prozent. Ermittlungsarbeit ist extrem aufwändig, weil Täter im Ausland sitzen. Dafür arbeite die Exekutive und auch die Justiz auf europäischer Ebene mittlerweile hervorragend zusammen. „Haftbefehle und Ermittlungsanordnungen bekommen wir mittlerweile binnen eines Tages, die europäischen Staatsanwaltschaften arbeiten sehr gut zusammen.“ Oft werden so Täter zum Beispiel beim Grenzübertritt erwischt.

In der Prävention geht die Polizei dorthin, wo die potenziellen Opfer sitzen: In Pensionistenheime, in die Wartebereiche der Landeskliniken, in betreute Wohneinheiten. Und man bittet Angehörige älterer Personen auf Großeltern, Tanten und Onkel aufzupassen.

Bessere Strukturen durch Kriminaldienstreform

Im Rahmen der kommenden Kriminaldienstreform wird die Polizei sich auch strukturell besser auf diese Kriminalitätsformen einstellen. „Prävention wird dann auch in regionalen Dienststellen verankert: Einheiten für Tatortarbeit, Cybercrime und Prävention soll es dann in jeder Region geben. Und es sollen auch auf Ebene der Landeskriminalämter Posten für Computerspezialisten mit Sonderverträgen geschaffen werden. Die gibt es bereits im Bundeskriminalamt, nun soll das ausgeweitet werden.

KI? „Derzeit rufen noch Menschen an“

Hat die Polizei eigentlich Sorge vor Künstlicher Intelligenz (KI)? „Noch rufen die Täter nicht mittels KI an, derzeit sprechen noch Menschen. Aber in ein paar Jahren sieht das wahrscheinlich anders aus“, sagt Pfandler. Die Polizei jedenfalls arbeite ihrerseits bereits daran, KI für Ermittlung und Ausforschung zu nutzen.

Generell jedenfalls würden derzeit alle Betrugsformen „auf einem hohen Niveau“ angewendet, ganz neue Phänomene, etwa unter Verwendung von KI, sehe man derzeit noch nicht. Was sich schnell ändern könne.

Mit den gängigen Betrugsmethoden dürfte die Polizei ausgelastet sein: Im Jahr 2022 lang der Schaden durch Polizei- und Kautionsbetrug österreichweit bei 15 Millionen Euro. „Und das“, sagt Pfandler, „ist nur der offiziell angezeigte Schaden.“