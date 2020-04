Homeoffice ist in Zeiten der Corona-Krise für viele zum Alltag geworden. Gleichzeitig ist die Cyber-Kriminalität stark im Steigen. Zur Vorbeugung und Unterstützung der niederösterreichischen Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von zuhause aus arbeiten, startet das Land Niederösterreich die 12-teilige kostenlose Webinar-Reihe „Sicheres Homeoffice“.

Die Webinare sind dabei vor allem für die Endanwender, aber auch für Verantwortliche in der Unternehmens-IT konzipiert. Während sich die Inhalte für Endanwender und Endanwenderinnen stark um die sichere Nutzung von Werkzeugen, sowie generelle sicherheitsrelevante Inhalte drehen, gibt es für die IT-Experten und Expertinnen spezifische Informationen. Nach der Ausstrahlung stehen die Webinare auch weiterhin online zur Verfügung.

Von gefälschten Mails bis 3D-Druck

Das erste Webinar „Einführung in sicheres Homeoffice“ startet am Mittwoch, 15. April um 13 Uhr. Weitere Themen, die in den Webinaren behandelt werden sind gefälschte Emails und Homepages, Social Media für Wissenschaftler, 3D-Druck, Hardware und Softwareanforderungen beim Home Office, Sicherer Fernzugang zur IT des Unternehmens, sichere Chats und Kommunikationsdienste, Audio- und Videokonferenzen und mehr. Detailinformationen zu Terminen und Themen der Reihe "Sicheres Homeoffice" gibt es hier: https://dih-ost.at/product-category/qualifizierung/

„Grundlage für den sicheren Umgang mit dem Homeoffice sind gut und verständlich aufbereitete Informationen; genau das bietet die neue Webinar-Reihe. In zwölf Folgen stellen wir vor, wie man sich und seine Daten schützen kann. Unsere Zielgruppe sind dabei vor allem niederösterreichische Betriebe mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist mir ein großes Anliegen, das wichtige Thema der Cyber-Security im Homeoffice gerade in Zeiten wie diesen in den Fokus zu rücken“, so Wirtschafts- und Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger.

Die Durchführung der Webinar-Reihe „Sicheres Homeoffice“ erfolgt im Auftrag vom Land Niederösterreich durch den Digital Innovation Hub Ost (DIHOST) in Kooperation mit der FH St. Pölten. DIHOST ist ein von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG und dem Land Niederösterreich gefördertes Projekt zur Unterstützung von Unternehmen beim digitalen Wandel. Die Projektleitung liegt bei ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich.