In einer Pressekonferenz informierten der stellvertretender Leiter der Landespolizeidirektion Niederösterreich Franz Popp und der Leiter des Landeskriminalamtes NÖ Omar Haijawi-Pirchner über die Bilanz zur Dämmerungs-Wohnraum-Einbruchsdiebstahl (DWE)-Saison 2019/2020.

Dabei wurde auch der erfolgreiche Einsatz der „Ermittlungsgruppe DWE“ mit der Ausforschung von Tätern und der Klärungen zahlreicher schwerer Straftaten durch Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäusern präsentiert. Die eigens installierte "DWE-Gruppe" des Landeskriminalamt

es ist im dritten Jahr ihres operativen Einsatzes.

Aufklärung: Quote um 10 Prozent gesteigert

Insgesamt wurden in der „DWE Saison“ 2019/2020 868 Dämmerungseinbrüche angezeigt. Bei 738 Wohnhauseinbrüchen ist es im Vergleich zum Vorjahr zu einem Anstieg um 4 % gekommen. Bei Dämmerungseinbrüchen in Wohnungen wurde ein Rückgang um 9 % verzeichnet. Bei 44 % der Wohnraum-Einbruchsdiebstähle (379) blieb es beim Versuch. Die Aufklärungsquote konnte um 10 Prozent gesteigert werden.

Hinweise aus der Bevölkerung führten zum Erfolg

Franz Popp bedankte sich bei seinen Ermittlern für die ausgezeichnete Arbeit. Ein großer Dank gelte auch der Bevölkerung die durch wichtige Hinweise zur raschen Aufklärung von Straftaten wesentlich beigetragen habe. Auch die Förderungen des Landes Niederösterreich für Alarmanlagen und Sicherheitseinrichtungen habe wesentlich zum guten Ergebnis beigetragen.

Omar Haijawi-Pirchner hob die enge Zusammenarbeit von Prävention, Analyse, Ermittlung und Fahndung hervor, sie sei ein Schlüssel zum Erfolg. Mit einer Aufklärungsquote von 21 Prozent liege man im Spitzenfeld "die anderen Bundesländer liegen bei 5 bis 10 Prozent".

Einbrecher dank akribischer Spurenauswertung gefasst

Zwei Fälle wurden besonders hervorgehoben: Erstens die Ausforschung einer dreiköpfigen albanischen Tätergruppe zu einer Serie von 47 Dämmerungswohnhauseinbrüchen (15 versuchten und 32 vollendeten Einbrüchen), wobei im Tatzeitraum von Ende November 2019 bis Anfang Jänner 2020 in den Bundesländern NÖ, Steiermark und Burgenland eine Schadenssumme von etwa 200.000 Euro verursacht wurde.

Die Ermittler des Landeskriminalamtes kamen der Tätergruppe durch die akribische Auswertung von auf Tatorten gesicherten Schuhsohlenabdrücken und einem entscheidenden Hinweis aus der Bevölkerung auf die Spur. Von der Staatsanwaltschaft Korneuburg erfolgte die Anordnung zur Hausdurchsuchung, dabei konnten die Beschuldigten am 13. Februar 2020 in Wien Simmering festgenommen werden. Nach einem vierten Täter wird noch gefahndet, die anderen drei sitzen in Korneuburg in Untersuchungshaft.

Bosnier als "Fensterputzer"

Den zweiten extra erwähnten Ermittlungserfolg konnten die Kriminalisten der Ermittlungsgruppe DWE durch die Ausforschung einer bosnischen Tätergruppe verzeichnen, die ab Anfang Dezember 2019 in den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf eine Serie von Wohnraumeinbrüchen in der Dämmerungszeit mit besonderem Modus Operandi „Fensterputzer“ verübt haben sollen.

Dabei wurden Fenster und Türen aufgebrochen und mit einer Flüssigkeit besprüht, um mögliche Spuren zu verwischen. Bei den Straftaten wurden Schmuck, Uhren, Bargeld, Münzen, Parfums und Kameras im Gesamtwert von etwa 97.000 Euro gestohlen und ein Sachschaden von etwa 65.000 Euro verursacht.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg konnten die Ermittler einen 38-Jährigen und einen 24-Jährigen bosnischen Staatsbürger am 9. Jänner nach zwei Wohnhauseinbrüchen im Bezirk Mistelbach vorläufig festnehmen. Der 24-jährige ist teilgeständig, der 38-Jährige verweigert die Angaben. Beide Männer sitzen in der Justizanstalt Korneuburg in Untersuchungshaft.