Spätestens mit Umstellung auf die Sommerzeit werden sie wieder aktuell, die Dämmerungseinbrüche. Zwanzig Prozent der insgesamt 1.600 zwischen Oktober 2017 und April 2018 begangenen Einbrüche konnte die Polizei in NÖ aufklären. Ein österreichweiter Spitzenwert, sagt Landespolizeidirektor Konrad Kogler. Um den zu halten, setzt die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung.

„Wenn Sie Verdächtiges bemerken, rufen Sie die Polizei“, appelliert Landeskriminalamts-Leiter Omar Haijawi-Pirchner an die Bürger. Und räumt gleich mit dem lästigen Gerücht auf, dass Anrufe bei der Polizei Kosten verursachen: „Die Polizei anzurufen kostet nichts!“ Auch dann nicht, wenn sich ein Verdacht nicht bestätigt.

Dämmerungseinbrüche werden vorwiegend zwischen 17 und 21 Uhr verübt. Ebenerdige Wohnungen und Häuser mit Garten sind besonders beliebte Einbruchsobjekte: Die Täter kommen meist über den Hintereingang oder wählen den Weg durch Nachbars Garten. Daher soll alles, was als Aufstiegshilfe oder Werkzeug dienen kann, weggeräumt werden. „Schalten sie auch den Strom von Außensteckdosen ab, wenn das möglich ist“, empfiehlt Haijawi-Pirchner. Ein gekipptes Fenster gilt ebenfalls als Einladung an Einbrecher und, was Opfer stark treffen kann: Viele Versicherungen zahlen nicht, wenn die Gauner durchs gekippte Fenster gekommen sind.

Omar Haijawi-Pirchner, Leiter des Landeskriminalamtes

Wohngegenden, die gut an den öffentlichen Verkehr angebunden sind, gehören zu den bevorzugten Revieren der Einbrecher. Denn die reisen zumeist öffentlich an. Auch hier können aufmerksame Öffi-Nutzer Ausschau nach Personen halten, die den betreffenden Bus oder Zug sonst nicht nützen, eventuell auch mit Rucksäcken unterwegs sind, bittet Haijawi-Pirchner.

Die Polizei sichert übrigens an allen Tatorten DNA-Spuren, die in internationale Datenbanken eingespeist werden. So können Tätern, die erwischt werden, oft Straftaten, die länger zurückliegen oder bislang ungeklärt waren, nachgewiesen werden.