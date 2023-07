Zoologe versichert: „Tiername lenkt nicht vom Artenschutz ab“

Berichte über das Eisbär-Mädchen „Finja“ und den Orang-Utan „Vladimir“ könnten bald Geschichte sein. Der Tiergarten Schönbrunn hat angekündigt, Zootiere nicht mehr mit ihren Namen zu vermarkten. Nur noch auf Anfrage sollen die Tiernamen, die jetzt ausschließlich die zuständigen Pflegerinnen und Pfleger bestimmen, ausgegeben werden. Der Zoo begründet diesen Schritt damit, dass man nun den Artenschutz in den Vordergrund stellen möchte. Die Namensvergabe habe diesen Aspekt bisher in den Hintergrund gedrängt.

Bei Tierschutz Austria versteht man diese Argumentation nicht. Dort werde weiterhin die Community nach Namensvorschlägen für die Tiere in der Obhut des Vereins gefragt. Laut Pressereferentin Sophie Reiter fördert dies eine emotionale Verbindung zu den Tieren. Durch die Veröffentlichung der Namen werden immer mehr Menschen auf die Tiere und ihre verschiedenen Arten aufmerksam. „Unsere Erfahrung zeigt, dass Namen dazu beitragen, dass die Menschen die Hintergrundgeschichte der Tiere besser nachvollziehen können. Dadurch kommen sie nicht nur dem einzelnen Tier näher, sondern erkennen auch die Notwendigkeit, die jeweilige Art zu schützen“, erklärt Reiter.

Auch Rainer Zöchling, Direktor des Weißen Zoos in Kernhof (Bezirk Lilienfeld), unterstützt diese Aussage. Seine Tiere werden weiterhin Namen tragen, die auch bei den Gehegen angeschrieben sind. „Ein Name ermöglicht nicht nur einen persönlicheren Zugang zu den Tieren, sondern lenkt auch die Aufmerksamkeit auf die individuellen Tiere und somit auf die jeweilige Art. Das können wir auch bei unseren Besuchern beobachten“, sagt Zöchling gegenüber der NÖN.

Martin Pollheimer: "Mir ist aufgefallen, dass die Menschen durch Namen eine innigere Beziehung zu den tierischen Individuen aufbauen konnten und durch die emotionale Verbindung das Interesse an der jeweiligen Tierart gewachsen ist." Foto: CoopNatura

Martin Pollheimer, Zoologe aus Niederösterreich, unterstützt ebenfalls die öffentliche Namensvergabe an Zootiere. Er ist der Überzeugung, dass ein Name den Fokus nicht vom Artenschutz ablenkt, sondern ihn eher fördert. Als er während seiner Studienzeit am Alpenzoo in Innsbruck mitwirkte, war es dort durchaus üblich, besonderen Individuen Namen zu geben, berichtet der Zoologe. Sowohl seine Kolleginnen und Kollegen als auch die Zoo-Besucherinnen und -Besucher verwendeten die Namen der Tiere, wenn sie sich über diese unterhielten. „Dabei ist mir aufgefallen, dass die Menschen eine innigere Beziehung zu den tierischen Individuen aufbauen konnten und durch die emotionale Verbindung das Interesse an der jeweiligen Tierart gewachsen ist“, erzählt Pollheimer von seinen Erfahrungen.