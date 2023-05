Gleichzeitiges Pool-Befüllen kann Wasser-Engpässe verursachen

Der Wasserverbrauch steigt in Niederösterreich jährlich um ein bis zwei Prozent. Der Grund dafür findet sich in den Gärten der Landsleute: Immer mehr Menschen bewässern dort – aufgrund der zunehmenden Trockenheit – ihre Pflanzen und den Rasen. Außerdem gönnen sich immer mehr Familien eigene Schwimmbäder. In der Steiermark denkt man aufgrund der Wasserknappheit, nun laut über ein Verbot für die Errichtung neuer Pools nach. Angestoßen hat das der steirische ÖVP-Landesrat Johann Seitinger. Er betonte, dass das Pool-Einlassen zweitrangig sei. An erster Stelle stehe die Trinkwasserversorgung.

NÖN-Leserinnen und -Leser sind gegen ein Pool-Verbot

In Niederösterreich will die ÖVP vom Vorschlag ihres Parteikollegen nichts wissen. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger und Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl betonten in einer Presseaussendung, dass mit ständig neuen Verboten die Eigenverantwortung der Menschen untergraben werde. Damit teilen sie die Meinung des Großteils der NÖN-Leserinnen und Leser: Bei einer Online-Umfrage gaben von 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 74 Prozent an, dass die Neuerrichtung von Pools nicht verboten werden sollte.

Umfrage beendet Sollte die Errichtung neuer Pools in Privat-Gärten verboten werden? Ja Nein





EVN versichert: „Wir haben genügend Wasser“

Als nicht nötig wird ein Pool-Verbot auch beim größten Wasserversorger des Landes erachtet, der EVN. Pressesprecher Stefan Zach erklärt, dass es in Niederösterreich viele verschiedene Quellen und Brunnenfelder gebe. Ein Leitungsnetz sorge dafür, dass das Wasser auch in die weniger wasserreichen Regionen gepumpt werden kann. „In Summe haben wir genug Wasser. Deshalb haben wir mit dem Pool-Befüllen kein Problem – selbst, wenn einmal ein Brunnenfeld ausfällt“, versichert Zach. Damit das auch in Zukunft so bleibt, müsse jedoch Wasser gespart werden. Dazu setzt die EVN auf das Untersuchen ihrer Leitungen auf Lecks, durch die wertvolles Trinkwasser verloren geht.

Dank zahlreicher Brunnenfelder und Quellen in ganz Niederösterreich, gebe es hierzulande kein Problem mit der wachsenen Anzahl an Pools in Privatgärten, versichert EVN-Pressesprecher Stefan Zach. Foto: EVN, Gabriele Moser

Sehr wohl problematisch ist laut Martin Angelmaier von der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes aber das gleichzeitige Befüllen von Schwimmbädern. Das kann vor allem kleine Wassergenossenschaften vor Schwierigkeiten stellen, wie Gerald Hölzl für die Wassergenossenschaft Biberbach-Süd im Bezirk Amstetten bestätigt.

Pool-Befüllen geht in einigen Orten nur mit Termin

Auch bei der EVN weiß man, dass der Wasserverbrauch am ersten schönen Frühlingswochenende stets in die Höhe schießt. Einige Gemeinden wie Ardagger im Bezirk Amstetten oder Ternitz im Bezirk Neunkirchen vergeben daher Termine, an denen Haushalte ihre Pools einlassen dürfen, um Wasserengpässe zu vermeiden.

In Wiener Neustadt – der immerhin trockensten Region Österreichs im Winter 2023 – hält man das für nicht nötig. "Wir sind sicher, die Brunnen sind tief", erklärt Thomas Iwanschitz von der Stadt.