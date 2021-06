In Niederösterreich ist die Zahl der Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus um fünf auf 49 gestiegen. Bei zwei der frisch Betroffenen handelt es sich nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Samstag um Transitpassagiere aus Armenien, die auf ihrer Reise mit Ziel Shanghai Symptome entwickelt hatten und am Flughafen Wien in Schwechat gelandet sind. Diese zwei Personen sind nun im Bundesland in Quarantäne.

Den weiteren Passagieren des entsprechenden Fluges werde mittels sogenanntem International Contact Tracing nachgegangen, betonte ein Sprecher von Königsberger-Ludwig. Bei den drei anderen neu hinzugekommenen Infizierten handelt es sich um Personen, die zuvor als Verdachtsfälle eingestuft worden waren. Vier der fünf neuen Erkrankungen wurden dem Bezirk Bruck a. d. Leitha zugeordnet, eine dem Bezirk Mödling.