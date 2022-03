Der Krieg in der Nähe

Russland überfiel am vergangenen Donnerstag die Ukraine. Die Welt war entsetzt – und ist es immer noch. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach von „einem schwarzen Tag für Europa“, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von einem „Überfall, der über die Ukraine viel Leid und Not gebracht hat“. Ihr Appell: „Jetzt ist es wichtig, dass Europa geeint auftritt.“

Johanna Mikl-Leitner: „NÖ hilft der Ukraine.“ Foto: APA/ Hochmuth

Und Europa tritt geeint auf – bei den Sanktionen gegen Russland, dem Ausschluss von weiten Teilen des SWIFT-Zahlungssystems sowie der Lieferung von Waffen, Munition und – im Falle Österreichs – tausenden Helmen und Schutzwesten an die Ukraine. Groß ist aber auch der Bedarf an Hilfsgütern. Niederösterreich beteiligte sich hier an der ersten Sofortfinanzhilfe. Weitere Unterstützungsmaßnahmen werden folgen. Getragen wird die Solidarität mit der Ukraine – zumindest in Niederösterreich – von einer breiten politischen Basis aller Parteien.

Europäer sind in höchster Not, da ist jegliche Bürokratie fehl am Platz FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl

Selbst FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl, sonst Verfechter einer sehr restriktiven Flüchtlingspolitik, hilft: Als zuständiger Landesrat ließ er eine Hotline einrichten, an die sich Flüchtende aus der Ukraine zur Unterkunftssuche unkompliziert wenden können. „Europäer sind in höchster Not, da ist jegliche Bürokratie fehl am Platz. Die Flüchtlinge können von jedem Quartiergeber jederzeit ohne aufwendige Asylverfahren aufgenommen werden“, erklärt Waldhäusl. Und das noch bevor der Bund in Abstimmung mit der EU eine entsprechende Verordnung fixiert hat.

Ein Bild von einem Krieg auf europäischem Boden: Russische Truppen unter schwerem Beschuss durch die ukrainische Armee in der Nähe von Kiew. Foto: AFP/Sergey Bobok

Doch welche Konsequenzen hat der Ukraine-Krieg für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher? Die Preise für Erdgas und Erdöl steigen rasant, die Lebensmittelpreise ebenso. Nicht zu unterschätzen sind auch die psychischen Folgen, wie Caritas-Familienberaterin Margit Schmied bestätigt: „Seit Kriegsbeginn sitzen in der Therapie Kinder und Jugendliche und weinen. Angst, Unsicherheit und Ohnmacht machen sich, so wie bei uns Erwachsenen, breit.“ Sie rät Eltern, das Thema mit Kindern aktiv und altersgerecht zu besprechen – und auch Jugendliche mit ihrem Medienkonsum nicht alleine zu lassen.

Friedensdemo in St. Pölten am Aschermittwoch

Ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern setzt Niederösterreich am 2. März, dem Aschermittwoch. Der Verein „Mein St. Pölten“ sowie die beiden Facebook-Gruppen „Was ist los in St. Pölten?“ und „Leben in St. Pölten & Umgebung“ organisieren nach dem Vorbild anderer Hauptstädte ab 18 Uhr eine Friedensdemo auf den Rathausplatz. Das Motto: #YesWeCare.