„Es ist eine schwierige Klientel“, sagt Alexander Grohs, Leiter des Bewährungshilfe-Vereins Neustart NÖ, über Radikalisierte. 22 dieser Personen hat Neustart in NÖ seit 2006 in der Bewährungshilfe betreut, aktuell sind es vier. Und die meisten sind jung, im Durchschnitt waren sie zum Tatzeitpunkt 21 Jahre alt; der Attentäter in Wien war 20 Jahre alt.

Speziell bei Radikalisierten gibt es eine hohe Betreuungsdichte: Mindestens einmal pro Woche finden ein persönliches Treffen oder ein Telefonat statt.

Schon im Entlassungsvollzug, also kurz vor der Entlassung aus der Haft, müsse ein möglichst großes Kontrollnetz aufgebaut werden, sagt Grohs. Teil dieses Kontrollnetzes ist neben Neustart auch der Verein Derad, der speziell radikalisierte Täter betreut. „Wir arbeiten aber nicht doppelgleisig, sondern ergänzen uns“, sagt Grohs. Während Neustart den sozialarbeiterischen Teil abdeckt, hat Derad seinen Schwerpunkt auf ideologischer Deradikalisierungsarbeit.

Vereine tauschen sich untereinander aus

„Und wir tauschen uns aus“, unterstreicht Grohs. Denn besonders bei der Arbeit mit Menschen, die der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung (§ 278 b-f Strafgesetzbuch) beschuldigt werden bzw. deswegen verurteilt wurden, ist die Vernetzung der Betreuer essenziell.

Mit dem Gewaltschutzgesetz 2019 ist darüber hinaus die Rechtsgrundlage für die Einrichtung „Sicherheitspolizeilicher Fallkonferenzen“ geschaffen worden. Unter Leitung der Sicherheitsbehörde werden hier Hochrisikofälle diziplinen-übergreifend bearbeitet. Ziel dieser Konferenzen ist es, den Informationsfluss zwischen den Beteiligten zu verbessern und damit zu einem effektiven Schutz beizutragen. Wer zu diesem Schutzschirm an Beteiligten zählt, entscheidet die Sicherheitsbehörde.

Der Attentäter von Wien wurde sowohl von Derad als auch von Neustart betreut – aber beide Organisationen betonen, den Mann nie als „entradikalisiert“ eingestuft zu haben. Das hatte Innenminister Karl Nehammer in einer Pressekonferenz nach dem Attentat behauptet. Zu den Auflagen des Mannes nach Haftentlassung habe „die Notwendigkeit, drei Jahre ein Deradikalisierungsprogramm und die Bewährungshilfe aufzusuchen“ gehört, wie Derad in einer Pressemitteilung wissen lässt. Bei Gefahr in Verzug habe man stets den Verfassungsschutz informiert; in der Tatnacht habe Derad mit dem Wiener Landesamt für Verfassungsschutz „ständig Kontakt gehalten.“