„Es war mir nicht bewusst, dass das strafbar ist“ ist laut Neustart-Leiter Alexander Grohs ein Satz, der oft fällt. „Viele Klientinnen und Klienten meinen, dass das von ihnen geäußerte unter die normale Meinungsäußerung fällt und es ist ihnen nicht bewusst, dass sie sich dadurch strafbar machen und andere Menschen verletzen, bedrohen und verängstigen. Hier setzen wir an, klären auf und machen die Grenzen klar. Auch Fake-News spielen durch ihre Emotionalisierung hier eine große Rolle.“

Ziel: Unrechtsbewusstsein schaffen

Das Programm „Dialog statt Hass“ soll Ersttäterinnen und Ersttäter im Rahmen der Bewährungshilfe für Themen der Diskriminierung sensibilisieren, es soll Unrechtsbewusstsein schaffen, zur Reflexion und in der Folge zu Verhaltensänderung führen.

In acht Modulen wird mit den Klientinnen und Klienten unter anderem an der Normverdeutlichung, an der Diskurskompetenz, der Opferperspektive und an der Medienkompetenz gearbeitet. Täterarbeit erfolgt nach einem Gesamtkonzept, das eine umfassende Anamnese und Diagnose über die Ursachen umfasst.

Hohe Erfolgsquote

Das Programm Dialog statt Hass ist in mehr als 90 Prozent der Fälle erfolgreich. Klienten und Klientinnen äußern Einsicht über ihre Straftat und sind bereit ihr Verhalten zu ändern.

Zadić: "Gesetzlichen Rahmen schaffen"

Justizministerin Alma Zadić zeigte sich beeindruckt von dem Projekt Dialog statt Hass, das seit rund einem Jahr läuft: „Es konnten bei einer hohen Zahl der Betreuten Änderungen ihres Verhaltens erzielt werden. Gleichzeitig möchte ich gesetzlichen Rahmen dafür schaffen, dass die Betroffenen rascher und kostengünstiger zu ihrem Recht kommen, Täter ausgeforscht und Hasspostings gelöscht werden können. Noch im Sommer soll der Gesetzesentwurf vorliegen.“