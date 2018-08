Steiles Gelände. Dichtes Buschwerk. Felsen. Eine Zufahrt mit Löschfahrzeugen nicht möglich. Starker Rauch erschwert die Sicht. Der Wald beim Trefflingfall in Puchenstuben stand vor wenigen Tagen in Flammen. Rund 100 Feuerwehrleute und der Hubschrauber des Innenministeriums kämpften unter schwierigsten Bedingungen gegen die Feuersbrunst. Die extreme Trockenheit der letzten Wochen hat die Behörde veranlasst, landesweit Waldbrandverordnungen zu erlassen. Diese untersagen jegliches Hantieren mit Gefahrenquellen im Forstbereich. Bei Verstößen drohen bis zu 7.200 Euro Strafe.

Waldbrandbekämpfung erfordert eine besondere Logistik und ein perfektes Zusammenspiel der Einsatzkräfte. „Die Herausforderungen sind ungleich höher als bei einem ,normalen‘ Brand. Sie kosten die Einsatzkräfte enorm viel Kraft und verlangen Ausdauer, weil Waldbrände zumeist mehrere Tage andauern“, weiß FF-Sprecher Franz Resperger.

Die Fluggeräte des Bundesheeres können Löschbehälter für bis zu 3.000Liter Wasser transportieren. | Albin Fuss/Bundesheer

In besonders trockenen Perioden dringen Glutnester bis zu 20 Zentimeter in den Waldboden ein. Gerade bodennahe Gewächse wie Gräser oder Büsche und auch Reisig sind laut Franz Fischer, Obmann des Waldwirtschaftsverbandes NÖ, gefährdet, sich zu entzünden. Leichtfertiger Umgang mit Feuer, sei es ein Lagerfeuer, eine weggeworfene Zigarette, Glasscherben, ein auf einer Wiese abgestelltes Auto mit heißem Auspuff oder feuchtes Heu, in dem sich thermophile Bakterien bilden, können Ursache eines Flammeninfernos sein. 85 Prozent aller Wald- und Wiesenbrände werden laut Feuerwehr durch Unachtsamkeit verursacht.

„2018 wird ein Rekordjahr: Bereits mehr als 200 Wald- und Wiesenbrände galt es zu löschen – so viel wie noch nie zuvor!“Franz Resperger, FF

Die Alpinpolizei nimmt die Ersterhebungen im Steilgelände vor. „Der Alpinpolizist hat außerdem die Aufgabe, für ein möglichst gefahrloses Arbeiten der Ermittler zu sorgen“, erläutert der Leiter des Alpindienstes der NÖ Polizei, Michael Hochgerner. Erich Rosenbaum, Chefbrandermittler im Landeskriminalamt: „Bei Waldbrand muss man von der Selbstentzündung über Fahrlässigkeit bis zur Brandstiftung alle Ursachen ins Auge fassen.“

Unterstützt wird die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung von der Flugpolizei und dem Bundesheer. Die Flugpolizei hatte heuer bundesweit bereits 50 Brandeinsätze. Johann Schausberger, einer der erfahrensten Piloten im Innenministerium: „Wir rücken mit Faltbehältern oder ,Bambie buckets’, die am Hubschrauber befestigt sind, aus. Diese fassen 540 Liter Wasser.“

Zuvor werden Erkundungsflüge mit Feuerwehrspezialisten getätigt, im Anschluss Kontrollflüge mit der Wärmbildkamera zur Glutnestlokalisierung. „Die Hitze kann Probleme mit dem Triebwerk verursachen. Auch bei zu starkem Wind muss abgebrochen werden“, sagt Schausberger. Begleitet werden solche Flüge von einem „Flight Operator“ der Alpinpolizei. In der Nacht wird aus Sicherheitsgründen nicht geflogen.

Gerald Führer ist beim Bundesheer für Katastropheneinsätze zuständig. Darunter fallen auch Waldbrände. | Milkdo NÖ

Weit mehr Wasser fassen die Behälter des Bundesheeres. So kann der „Black Hawk“-Hubschrauber 3.000-Liter-Löschbehälter transportieren, der Flächenflieger PC 6 und der Helikopter „Augusta Belle“ je 600 Liter. Außerdem verfügt die ABC-Abwehrschule über neue Löschfahrzeuge. Gerald Führer, zuständig für Katastrophenschutz im Militärkommando NÖ, erklärt die Schwierigkeiten solcher Flüge: „Die starke Hitze beeinflusst die Thermik, der Rauch schränkt die Sicht ein.“

Als besonders brisanten Einsatz hat er den Waldbrand im Föhrenwald beim Militärgelände in Wiener Neustadt in Erinnerung. „Hier detonierten Kriegsmaterial-Blindgänger.“