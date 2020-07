In regelmäßigen Abständen liest man von ihnen, leider meist dann, wenn ein schwerer Unfall passiert ist: illegale Straßenrennen. Wer sind die Leute, die sich auf normalen Straßen Rennen liefern und dabei oft andere Verkehrsteilnehmer gefährden?

„Das vorrangige Klientel reicht vom 17-jährigen Führerscheinneuling bis zum etwa 30-Jährigen“ sagt Herbert Kammerhofer von der Wiener Landesverkehrsabteilung der Polizei. Er und sein Kollege Marco Pojikar haben regelmäßig mit Rasern zu tun. Die Lieblingsstrecken der Raser sind in Ostösterreich jene Autobahnen, die aus Wien hinausführen: Südautobahn A2, Donauuferautobahn A22, Südostautobahn A3 und Ostautobahn A4. Daher arbeiten die Landespolizei Wien, NÖ und Burgenland seit Jahren eng zusammen, regelmäßig gibt es Schwerpunktaktionen.

Männliche Szene, aufgemotzte Autos

Die Szene, sagen die beiden Polizisten, sei männlich dominiert, Frauen sind meist nur dabei, um die vermeintlich harten Kerle für ihre Fahrkünste zu bewundern.

Was die Szene rein äußerlich auszeichnet, sind aufgemotzte und (zu) laute Autos. Mit nicht genehmigten Bauteilen, zusammengebastelt in Hinterhöfen. „Man hilft sich gegenseitig beim Umbau, die Community ist groß. Das passiert in Hinterhöfen, seriöse Werkstätten machen so etwas nicht“, sagt Kammerhofer. Bei größeren Raser-Treffen wie etwa auf dem Wiener Kahlenberg kämen schon 300 bis 400 Leute zusammen.

Klare Trennung von „Tunern“ und „Posern“

Eine ganz klare Trennung gibt es zwischen „Posern“ und „Tunern“. „Richtige Tuner bauen ihre Autos legal um, da ist alles genehmigt“, sagt Kammerhofer. Tuner beteiligen sich auch nicht an Straßenrennen, „die haben das Auto meistens in der Garage, und wenn sie es zum Beispiel beim GTI-Treffen am Wörthersee herzeigen, dann wird es auf dem Hänger transportiert, damit nichts passiert.“ Tuner, sagt Kammerhofer, machen bei Polizeikontrollen auch keine Probleme. „Im Gegenteil, die sind oft stolz, uns alles zeigen zu dürfen, und haben alle Papiere dabei.“

Ganz anders die Poser. „Alles legal“ ist meist das Erste, was Polizisten bei der Kontrolle zu hören bekommen. Aber davon ist meist keine Rede: Felgen, Auspuff oder Fahrwerks-Federn zum Tieferlegen der Fahrzeuge werden irgendwo im Internet gekauft. Und oft, sagt Pojikar, passen diese Teile auch gar nicht zum Auto. Was durchaus gefährlich werden kann: Verminderte Bremsfähigkeit, eingeschränkter Lenkradius, zu wenig Bodenfreiheit und viel zu laut - die beiden Polizisten haben schon alles gesehen und gehört. Nach einem Poser-Treffen mit Hunderten Teilnehmern am Wiener Kahlenberg sei einer der Fahrer in einer Kurve einfach geradeaus weitergefahren, weil das Auto nach einem illegalen Umbau kaum mehr lenkbar gewesen sei, erzählt Pojikar.

Hinterer Marco Pojikar und Herbert Kammerhofer.

Mit der Technik kennen sich die Polizisten der Landesverkehrsabteilungen aus; permanent gibt es dazu Weiterbildungen. Nur wer sich auskennt, kann sich einigermaßen Respekt verschaffen, sagt Pojikar.

Alkohol und Drogen spielen in der Poser-Szene keine große Rolle. Der Großteil der Raser, sagen die Polizisten, sei nicht beeinträchtigt. Und wenn, dann wird eher Suchtgift konsumiert.

Illegale Straßenrennen beginnen oft damit, dass die jungen Männer Runden drehen und auf einen „Gegner“ warten, mit dem sie sich dann spontan ein Rennen liefern, sprich: Vollgas bis zur nächsten Ampel.

Rechtfertigung: „Hatte alles unter Kontrolle“

Geplante Rennen werden über WhatsApp oder Messenger vereinbart, Kommunikationssysteme, die die Polizei nicht kontrollieren darf. Was auch die Raser wissen. „Und wenn sie eine Zivilstreife wahrnehmen, wird sofort das Kennzeichen gepostet, um die Freunde zu warnen“, sagt Kammerhofer.

Die Strafen für illegale Straßenrennen spielen sich im Bereich der Verwaltungsstrafen ab – außer natürlich, Personen werden verletzt. Die schlimmste Strafe für die „Rennläufer“ sei es, wenn die Kennzeichen abgenommen werden. „Dann muss alles rückgebaut werden, was mehrere Hundert Euro kostet, das überprüft die Kfz-Prüfstelle, und es dauert drei bis vier Wochen, bis man wieder fahren darf“, umreißt Kammerhofer.

In Deutschland werden illegale Straßenrennen nach mehreren schweren Unfällen mittlerweile als Straftat gewertet. Und es gibt, nachdem Unbeteiligte getötet wurden, erste Mordurteile dazu. Bundesweite Statistiken zu Straßenrennen gibt es weder in Österreich noch in Deutschland. Bundesländer wie Berlin und Nordrhein-Westfahlen erheben aber mittlerweile Zahlen dazu. Und die zeigen, dass im Nachbarland die Zahl der illegalen Rennen steigt, in Berlin kommt statistisch täglich mehr als ein Strafverfahren wegen illegaler Rennen dazu.

Dass überhaupt etwas passieren kann, blenden die Raser aus, „da fehlt es an der Empathie“, sagt Kammerhofer. Er habe einen Raser gefragt, wie viele Meter pro Sekunde er bei einem Tempo von 150 km/h zurücklege. „Sechs, sieben Meter, sagte der. Dabei sind es über 40.“ Die Rechtfertigung lautete: „Ich hatte alles unter Kontrolle.“