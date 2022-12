Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres in Niederösterreich

Werbung

Krieg treibt Energie-Preise und Inflation

Die russische Invasion in der Ukraine am 24. Februar löst massive Verwerfungen an den Energiemärkten aus: Die Preise für Gas und Strom verzehnfachen sich und treiben die Teuerung mit 11 Prozent Ende Oktober auf ein 70-Jahres-Hoch. Ob Mieten, Lebensmittel, Treibstoff, Wirtshausbesuch oder Stromrechnung: Alles wird teurer. Die Zahl der privaten Konkurse steigt um 46 Prozent.

Um die Teuerung abzufedern, beschließt der NÖ-Landtag im Juli ein 312-Millionen-Euro-Entlastungspaket für alle NÖ-Haushalte. Allein der Strompreisrabatt des Landes wird von über 450.000 Haushalten beantragt, das Schulstartgeld von 92 Prozent aller berechtigten Schüler und Lehrlinge abgeholt. Dazu kommen Anti-Teuerungshilfen vom Bund wie der 150-Euro-Energiegutschein.

Die Energiekrise wirkt aber auch als Beschleuniger der NÖ-Energiewende: Für die Versorgungssicherheit und eine Energieunabhängigkeit beschließt das Land NÖ im Oktober ein über 5,6 Milliarden Euro schweres Erneuerbare- und Netz-Ausbaupaket.

Parteien stellen die Weichen für die Landtagswahl

Die 2023 anberaumte Landtagswahl rückt schon im abgelaufenen Jahr in den Fokus. Nach Spekulationen über eine Vorverlegung in den Herbst wird im November der 29. Jänner 2023 als Termin fixiert.

Noch lange bevor das Datum steht, lassen sich die Spitzenkandidaten von ihren Parteien bestätigen: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner geht mit 99,5 Prozent beim Parteitag im April gestärkt in den Wahlkampf. SPÖ-Frontmann Franz Schnabl bekommt von den Genossen im Oktober 89 Prozent. Das Rätseln, ob Parteiobmann Udo Landbauer oder Landesrat Gottfried Waldhäusl die FPÖ in die Wahl führen wird, endet im November: Landbauer ist Spitzenkandidat, gefolgt von Waldhäusl. Für die Grünen geht wieder Helga Krismer ins Rennen, für die NEOS Indra Collini. Das Ziel ist für alle abseits der ÖVP klar: Sie wollen die absolute Mehrheit im Land brechen.

Zu Jahresende platzt ein von der ÖVP vorgeschlagenes Fairness-Abkommen für den Wahlkampf. Die anderen Parteien sehen das als „Stillschweige-Abkommen“, damit sie die „Skandale der ÖVP“ nicht ansprechen können.

Beschäftigt ist die ÖVP damit im Bund das ganze Jahr lang. Im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss wird ab März über Postenschacher und Co. diskutiert. Befragt werden dort im Dezember auch Mikl-Leitner und Parteimanager Bernhard Ebner. Erreicht hat die Debatte NÖ aber weit früher: Mikl-Leitner gerät im Februar ins Visier, als eine Nachricht auftaucht, in der sie „Rote“ „Gsindl“ nennt.

Landesrechnungshof prüft Werbe-Ausgaben landesnaher Unternehmen

Ob Niederösterreich einen eigenen U-Ausschuss bekommen soll, wird nach einer anonymen Anzeige gegen die Landes-ÖVP beim Unabhängigen Parteientransparenzsenat diskutiert. In den Raum gestellt wird illegale Parteienfinanzierung. Im Endeffekt beauftragen SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS in dieser Sache den Landesrechnungshof. Er prüft die Ausgaben landesnaher Unternehmen für Inserate und Co.. Die ersten Prüfberichte lassen zu Jahresende die Wogen hochgehen.

Das Land feiert seinen 100. Geburtstag

Am 1. Jänner 1922 tritt das Trennungsgesetz in Kraft. Seither ist Niederösterreich – genau wie Wien – ein eigenständiges Bundesland. Die Entwicklung Niederösterreichs vom wirtschaftlich strauchelnden Agrar-Land zum modernen Dienstleistungsland wird das ganze Jahr hindurch gefeiert. Ihre Höhepunkte finden die Jubiläumsfeierlichkeiten im Juni: Zum 100. Geburtstag finden im ganzen Land Bezirksfeste mit buntem Programm vieler niederösterreichischer Vereine und Freiwilligenorganisationen statt.

Zugsunglück fordert ein Menschenleben

Ein schweres Zugsunglück in Münchendorf im Bezirk Mödling kostet am 9. Mai einen Passagier das Leben, drei weitere werden schwer verletzt. Der Triebwagenführer soll zu schnell unterwegs gewesen sein, woraufhin Waggons aus den Schienen sprangen. Den Lokführer erwartet ein Prozess.

Drei Wanderinnen sterben nach Sturm in Gaming

Drei Frauen sterben am 24. August bei einer Wanderung in Gaming im Bezirk Scheibbs. Die fünfköpfige Gruppe wird beim Abstieg von der Herrenalm gegen 17 Uhr von Hagelschauern und Böen mit bis zu 170 km/h überrascht. Bäume stürzen um, einer davon trifft die drei Frauen. Trotz schneller Hilfe versterben sie noch an der Unfallstelle.

Causa Drasenhofen: Freispruch für FPÖ-Landesrat Waldhäusl

Nach acht Verhandlungstagen verteilt auf sieben Monate wird FPÖ-Asyl-Landesrat Gottfried Waldhäusl am Landesgericht St. Pölten im September vom Vorwurf des Amtsmissbrauchs freigesprochen. Der Schöffensenat erkannte das umstrittene Asyl-Quartier Drasenhofen nicht als per se ungeeignet für die 2018 dort untergebrachten jugendlichen Geflüchteten. In zwei weiteren Fällen werden die Ermittlungen wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauchs gegen Waldhäusl im November eingestellt.

In der Kultur feiert man Einstände und Abschiede

Daniela Fally eröffnet im April ihren ersten Klassik.Klang in Berndorf, Zeno Stanek eröffnet im Mai sein neues Kulturhaus Moment in Litschau und Bettina Masuch eröffnet als Nachfolgerin von Brigitte Fürle im Oktober ihre erste Saison im Festspielhaus in St. Pölten. Maria Happel feiert im Juli ihre erste Premiere als Leiterin von Reichenau, zwei Wochen später spielt Johannes Krisch seinen ersten Raimund als Intendant in Gutenstein. Clara Stern bringt im November ihren ersten Spielfilm ins Kino. Und Johann Feilacher verabschiedet sich mit Jahresende als Museumsdirektor in Gugging.

Mord an Leonie (13) erschüttert Österreich

Am 2. Dezember geht am Wiener Straflandesgericht der Prozess um die am 26. Juni 2021 in Wien tot aufgefundene Tullner Schülerin Leonie (13) zu Ende. Drei junge Afghanen haben das Mädchen unter Drogen gesetzt und schwer sexuell missbraucht. Sie alle werden wegen Mordes und Vergewaltigung schuldig gesprochen.

Das reale Haus der Digitalisierung wird eröffnet

Nach 570 Tagen Bauzeit wird im Dezember das „Haus der Digitalisierung“ in Tulln feierlich eröffnet. Das Landesprojekt aus Netzwerk, Onlineplattform www.virtuelleshaus.at und dem realen Gebäude mit riesigem (fast) 360-Grad-LED-Screen soll die zentrale Anlaufstelle für Digitalisierung in NÖ sein. Ab 17. Jänner 2023 eröffnet die kostenlose Ausstellung „Mensch + Maschine“ das Haus für die breite Öffentlichkeit.

