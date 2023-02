Polizei konnte Fahrraddiebstähle im Bezirk Neusiedl klären

Werbung

Bereits im November 2022 wurde der 30-jährige Mann durch die Bahnpolizei in Bratislava im Zug mit zwei Fahrrädern aus Österreich angehalten. Dem Mann wurden die Fahrräder vor Ort abgenommen, da er keinen Besitznachweis vorweisen konnte und er durfte weiterreisen.

Danach wurde durch die slowakische Polizei das Polizeiliche Kooperationszentrum (PKZ) Kittsee um Amtshilfe ersucht. Durch den Kriminaldienst Neusiedl am See wurden anschließend umfangreiche Erhebungen geführt. Nach Veröffentlichung der Fotos zahlreicher gestohlener Fahrräder und E-Scooter durch die Pressestelle der LPD Burgenland in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland in den Print- und Sozialen Medien, konnten einige der Diebstähle zugeordnet werden.

Nach Einbruch in NÖ festgenommen

Im Jänner 2023 wurde dann der 30-Jährige aufgrund eines Einbruchdiebstahls in Niederösterreich durch die Polizei Stockerau festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Bei der dort durchgeführten Einvernahme durch den Kriminaldienst Neusiedl am See, war dieser dann geständig, 20 bis 25 Stück Fahrräder und E-Scooter im Bereich Niederösterreich und Burgenland in der Zeit von Mai 2022 bis Jänner 2023 gestohlen und gewinnbringend am Hauptbahnhof Wien und in der Slowakei veräußert zu haben.

Weitere Erhebungen der Polizei laufen.