Wenn das Handy im Urlaub zu Hause bleibt

Es vibriert. Das Display vom Handy oder der Smartwatch leuchtet auf. Über den Tag hinweg sehen wir im Schnitt etwa 20 Mal nach versäumten Neuigkeiten. Viele werden von ihrem Handy geweckt, oder beginnen ihren Morgen mit einem Blick auf das Smartphone. Digital-Detox-Expertin Monika Schmiderer weiß, rund 70 Prozent der jungen Menschen in Österreich wünschen sich eine digitale Auszeit, wirklich umsetzen tun es aber nur wenige.

Belohnung lässt uns zum Handy greifen

Warum wir immer wieder zum Handy greifen, manchmal sogar nur aus Langeweile, weiß der gebürtige Mostviertler (Waidhofen an der Ybbs) und Neurowissenschaftler an der Medizinischen Universität Innsbruck, Johannes Passecker: „Wir lieben es, belohnt zu werden“, sagt er. „Handys haben uns eine nahezu unbegrenzte Quelle von Reizen verschafft.“

Jede Benachrichtigung im Messenger und jedes "Gefällt mir" habe das Potenzial, ein positiver sozialer Reiz zu sein und einen Dopaminfluss auszulösen, erklärt Passecker. Wenn das aktuelle TikTok-Video nicht interessant ist, könnte das nächste es sein. So kann jeder Griff zum Handy eine Belohnung darstellen. „Wenn wir wahrnehmen, dass eine Belohnung zufällig erfolgt und wenn das Überprüfen der Belohnung wenig Aufwand erfordert, neigen wir dazu, es zur Gewohnheit werden zu lassen.“

Ständiges Vergleichen führt zu Stress

Die Sehnsucht nach einer Pause von den digitalen Medien, hat laut Monika Schmiderer mit einem Gefühl der Überforderung zu tun: „Soziale Medien sind ein Raum des ständigen Vergleichens“, sagt sie. Das sei einigen zu viel. „Sie fühlen sich nicht gut genug, nicht schnell genug, nicht frei genug, schlafen schlechter, können sich nicht so lange konzentrieren und haben vielleicht sogar Angst oder Panik“, berichtet Schmiderer. Dass diese Form von Stress nicht gesund ist, bestätigt auch Passecker: „Stress kann sich negativ auf die kognitiven Fähigkeiten auswirken.“

Wann eine Pause vom Smartphone ratsam ist, erkenne man laut Schmiderer daran, dass man sich von Inhalten erschlagen fühlt, matt und müde, gleichzeitig aber aufgekratzt ist und immer wieder zum Handy greift, obwohl es damit eigentlich gerade nichts zu tun gibt. Schmiderer rät: „Wenn man bereits mit einer Depression kämpft und vielleicht auch Angstgefühle im Spiel sind, dann ist es klüger zuerst einen Therapeuten oder eine Therapeutin aufzusuchen und dann einen Digital Detox zu machen.“

Offline gehen vorbereiten, hilft beim Durchziehen

Damit ein „Digital Detox“ gelingt, braucht es vor allem einen festen Vorsatz, meint Schmiderer. Wer den Urlaub beispielsweise ohne Smartphone verbringen will, sollte das vorbereiten und im Vorhinein Familie und Freunde informieren, sowie eine automatische E-Mail-Antwort für Kolleginnen und Kollegen einstellen. Außerdem sollte man überlegen, will ich andere Smartphone-Features wie die Kamera oder Straßenkarten nutzen oder besorge ich mir eine offline Alternative. Eine Option ist, bestimmte Apps für eine gewisse Zeit vom Handy zu löschen und sich zum Telefonieren für den Notfall ein altes Tastenhandy mit einer zweiten Nummer anzuschaffen.

Die ersten drei Tage ohne Smartphone seien am schwierigsten, weiß Schmiderer, es sei ganz normal, dass man nervös oder unruhig ist. „Das sollte man durchtauchen, dahinter wird es ruhiger“, sagt sie. Für das Zurückkommen aus dem Urlaub und dem Digital Detox empfiehlt sie, einen bewusst sanften Einstieg in die digitale Welt zu machen. Es sei nicht ratsam nach längerer Zeit offline, alle Kanäle gleichzeitig anzuschalten, lieber nur schrittweise. Zudem rät sie, eine Stunde vor dem Schlafengehen und eine Stunde nach dem Aufwachen das Smartphone wegzulassen.

Digitale Pausen in den Alltag integrieren

Tut unserem Gehirn so ein totaler Verzicht auf digitale Medien also gut? Der Neurowissenschaftler ist der Ansicht, dass Gehirn und Körper vor allem dann Schaden nehmen können, wenn der Stress chronisch wird. Ein “Digital Detox” gebe die Möglichkeit, dem Gehirn Freiraum zu verschaffen, die Gedanken fliegen zu lassen, der eigenen Kreativität nachzugehen oder Dinge zu hinterfragen, sagt Passecker. Grundsätzlich erfülle das Handy jedoch wichtige Zwecke, wie die Pflege von soziale Kontakten und Beziehungen. „Eine digitale Auszeit ist keine Notwendigkeit, viele von uns haben die Willenskraft, um negative digitale Gewohnheiten zu brechen. Eine Auszeit kann aber helfen, zu reflektieren und sich neu aufzustellen“, so der Neurowissenschaftler.

Eine gute Balance mit den Medien im Alltag zu finden, soll auch laut Expertin Schmiderer das Ziel eines längeren Digital Detox sein. Es sei gesund, dem eigenen Medienkonsum klare und realistische Grenzen zu setzen. Aus Erfahrung weiß Schmiderer, dass mit einer digitalen Auszeit oft der Wunsch verbunden ist, herauszufinden, wie man seine Zeit im Leben wirklich verbringen will. Sie ist der Ansicht, dass zu wissen was einem Spaß macht, auch dabei hilft, sich vom digitalen Stress zu lösen.