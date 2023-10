Caritas testet Einsatz von Videotelefonaten in der Pflege

Per Videoanruf an das Einnehmen von Medikamenten erinnert werden und Beratungsleistungen des Pflegepersonals flexibel in Anspruch nehmen - mit dem Telepflege-Projekt der Caritas ist das im Weinviertel nun möglich. Das Angebot soll die Hauskrankenpflege sinnvoll ergänzen. Wie stark es bei den jeweiligen Klientinnen und Klienten eingesetzt wird richtet sich nach ihren individuellen Bedürfnissen.

Die Vereinbarung der Termine übernimmt das Pflegepersonal. So können die Pflegekräfte etwa Beratungsgespräche mit den Kunden führen, sie sozial unterstützen oder sich ortsungebunden nach dem Wohlbefinden der Klienten erkundigen. Für die Videotelefonate werden die Kundinnen und Kunden mit speziellen Seniorentablets ausgestattet. Mit diesen Tablets haben sie auch die Möglichkeit, Gedächtnisspiele zu spielen oder Unterhaltungsangebote zu nutzen.

Dank der Telepflege feierte Frau S. Weihnachten bei ihrer Freundin

Ursprünglich kommt die Idee, die hinter diesem Projekt steckt, aus Skandinavien. In Finnland gab es bereits im Jahr 2019 ein derartiges Angebot namens „Virtual homecare“. Auch bei der Caritas wird die Telepflege zum Teil bereits jetzt eingesetzt. So berichtete die Organisation in einer Aussendung von Frau S., die sich auf Grund ihrer Diabeteserkrankung immer mehr in ihren eigenen vier Wänden zurückzog. Zuhause wurde Frau S. von Pflegerinnen und Pflegern an das Messen ihres Blutzuckers und an die Einnahme ihres Insulins erinnert. War sie jedoch unterwegs, machte sie sich Sorgen, darauf zu vergessen. Die Telepflege löste dieses Problem und so konnte Frau S. das vergangene Weihnachtsfest bei einer Freundin in Wien verbringen. Das Testangebot zeigt also das Potenzial digitaler Lösungen in der Pflege.

Kontaktdaten für Interessierte:

Korneuburg, Hollabrunn, Pulkautal und Klosterneuburg: Telefonisch unter 0664/4625753 oder per Mail an hedwig.blaha@caritas-wien.at.

Deutsch-Wagram, Hohenau, Mistelbach, Gänserndorf und Wolkersdorf: Telefonisch unter0664/4625748 oder per Mail an renate.reichl@caritas-wien.at.