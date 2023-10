Einteilung in „Herr“ und „Frau“: Beschwerde gegen ÖBB eingereicht

Um möglichst preiswert mit den öffentlichen Verkehrsmittel an das gewünschte Ziel zu gelangen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen, greifen viele Österreicherinnen und Österreicher zum Klimaticket. Um den Kauf der Jahreskarte abzuschließen, müssen persönliche Informationen übermittelt werden, darunter die gewünschte Anredeform. Da die ÖBB und die Vertriebsgesellschaft des Klimatickets One Mobility Ticketing GmbH nur die Wahl zwischen „Herr“ oder „Frau“ anbieten, hat eine nicht-binäre Person, also ein Mensch, der sich weder als weiblich noch männlich bezeichnet, bei der Gleichbehandlungskommission (GBK) Beschwerde eingereicht.

Wie der Verein Nicht-Binär in einer Aussendung erklärt, wurde die Anredeoptionen vom GBK als „gerade noch“ verhältnismäßig eingestuft. Die beiden Unternehmen haben bis zum 30. November Zeit ihrer Systeme anzupassen. Damit möchten die Beschwerdesteller gegen Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts vorgehen und sicherstellen, dass nicht-binäre, inter oder trans Personen auf eine für sie passende Weise angesprochen werden.

Die ÖBB bemühen sich, den Reisenden künftig die Möglichkeit einer neutrale Anredeform zu bieten. „Wir freuen uns, dass wir nun ab Ende November die Auswahl 'Herr' und 'Frau' sowie 'Neutral' zur Verfügung stellen können“, so das Unternehmen auf Nachfrage der NÖN. Die neutrale Anrede in den ÖBB Ticketshop zu integrieren, sei wegen der zahlreichen Schnittstellen zu internen Systemen und den angeschlossenen Drittsystemen komplex und habe dadurch längere Zeit in Anspruch genommen.