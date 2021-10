Sicherheitskonferenz: Intelligente Algorithmen und lernende Maschinen

In der Sicherheitsbranche heißt es: Es gibt nur zwei Arten von Unternehmen, die, die entdecken, dass sie gehackt wurden und die, die es nicht entdecken. Künstliche Intelligenz, also all jene Systeme, die eigenständig Probleme bearbeiten und dazulernen können, hat viel Potenzial im Bereich der Sicherheit. Bei der 19. Sicherheitskonferenz an der Donau Universität Krems vergangene Woche wurde dieses Potenzial breit diskutiert.

Die Schweizer Universitätsprofessorin und Keynote-Speakerin Sita Mazumda gab einen Überblick über die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz. Helmut Leopold vom Austrian Institut of Technology sprach über Voraussetzungen und Herausforderungen für eine sichere und sinnvolle künstliche Intelligenz. Er betonte dabei, wie wichtig es sei, schon bei der Entwicklung von KI-Systemen ethisch und verantwortungsvoll zu agieren.

Auch Walter Seböck, Leiter des Zentrums für Infrastrukturelle Sicherheit der Donau Universität Krems, sprach von ethischen Problemen beim Einsatz von KI, darüber was nötig ist um eine Verselbstständigung der Systeme sowie Machtmissbrauch zu verhindern und über den Mehrwert der KI für die Gesellschaft.

Im Anschluss an die erste Hälfte der Vorträge gab es dann noch eine Podiumsdiskussion mit ZIB-Wissenschaftsredakteur Florian Petautschnig unter dem Motto „KI – Was wissen wir, was nutzen wir und was benötigen wir im Sinne der Sicherheit in Zukunft?“ Es diskutierten Maresa Meissl von der Europäischen Kommission, Walter Unger vom Abwehramt des Bundesheers, Wolfgang Ebner vom Bundesministerium für Digitalisierung, sowie KI- und Digitalisierungsexperte Mike Pichler (Siemens AG).

Die Diskussion sowie sämtliche Vorträge können Interessierte jetzt unter diesem Link nachschauen.