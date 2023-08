Nach Regenfällen: Flaschenpost aus Treibgut gefischt

Nach den Starkregenfällen in den vergangenen Wochen geht es ans Aufräumen. Die starke Wasserführung an der Donau beschert auch den Kraftwerksbetreibern immer wieder viel Arbeit mit angeschwemmtem Material. Die jüngsten Regenfälle in Niederösterreich hätten zwar viel Treibgut angeschwemmt, aber nicht zu solchen enormen Wassermengen wie im Frühling geführt, berichtet Verbund-Pressesprecher Florian Seidl und führt aus: „Im Mai mussten die Kraftwerksmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sogar Nachtschichten einlegen, um den Zustrom sicher bewältigen zu können.“

Großteils organischer Müll aus der Donau geholt

Durchschnittlich 25.000 Tonnen Treibgut fischt der Verbund jedes Jahr bei seinen Kraftwerken aus Österreichs Flüssen. Alleine an der Donau fallen im Schnitt 5.000 Tonnen an. Davon entsorgt der Verbund in Niederösterreich durchschnittlich 2.000 Tonnen Treibgut im Jahr. „Die Menge schwankt stark und hängt von der Wasserführung und Starkregen ab. Der Großteil ist organisch, es findet sich aber auch viel Zivilisationsmüll im Rechen“, so Seidl. Große Baumstämme können zudem ein Sicherheitsrisiko für die Schifffahrt bilden und müssen darum geborgen werden. Die fachgerechte Entsorgung des Mülls entlastet die Gewässer und vermindert das Entstehen von Mikroplastik.

Schlapfen, Plastikflaschen, Fußbälle, Regentonnen und sehr viel Holz befindet sich unter dem angeschwemmten Material. Foto: Verbund

Briefe für Steffi und Simon

Nach einem Hochwasser können hunderte Tonnen an Rechengut auf einmal zusammenkommen, vor allem beim stärksten Kraftwerk, in Altenwörth (Bezirk Tulln). Es braucht daher ein besonders geschultes Auge, um in dem Wirrwarr von Treibholz und Zivilisationsmüll etwas Besonderes zu finden — den Kraftwerkerinnen und Kraftwerkern ist es jedoch gelungen, unter dem Durcheinander eine Flaschenpost zu finden.

In der Flaschenpost, die bei Altenwörth in der Donau trieb, steckten Glückwünsche zur Hochzeit für Steffi und Simon. Foto: Verbund

Die Flaschenpost enthält eine wichtige Botschaft: Sie steckt voller Glückwünsche zur Hochzeit für Steffi und Simon aus Engerwitzdorf (OÖ). „Wir schließen uns den guten Wünschen an und gratulieren ebenfalls recht herzlich. Und weil wir uns so mitfreuen, laden wir die Familie in das Verbund-Berghotel Malta in Kärnten ein. Das ist unser (etwas verspätetes) Hochzeitsgeschenk“, so Seidl.