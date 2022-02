Corona: Wieder Höchstwert bei Neuinfektionen in Niederösterreich

257 Covid-Patientinnen und Patienten wurden laut Landesgesundheitsagentur (LGA) in Kliniken im Bundesland behandelt. Das waren um fünf mehr als am Mittwoch. Binnen 24 Stunden gab es fünf weitere Todesfälle.

231 an Covid Erkrankte befanden sich in den Kliniken auf Normal- und weiterhin 26 auf Intensivstationen. 109 freie Intensivbetten standen laut LGA für Corona-Patienten zur Verfügung.

Im größten Cluster im Bundesland, jenem im Zusammenhang mit einer im Bezirk Scheibbs ansässigen Produktionsfirma, ging die Zahl der aktiven Fälle von 98 auf 93 zurück.

Omikron-Welle Knapp 100 Corona-Fälle bei ZKW

Hotspots mit mehr als 20 positiv Getesteten gab es auch in einem weiteren derartigen Unternehmen im Bezirk Scheibbs und in Betrieben in den Bezirken Amstetten sowie Gmünd. In einem Pflege- und Betreuungszentrum im Bezirk Melk wurden nunmehr 40 Infektionen (plus 15) verzeichnet, in einer Asylbetreuungsstelle im Bezirk Baden waren es 59 (plus eins).