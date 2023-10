In 85.000 Arbeitsstunden entwickelten Freiwillige ihre Orte weiter

Über 10.000 Ehrenamtliche tragen in den insgesamt 664 Mitgliedsvereinen der Dorf- und Stadterneuerung zur Weiterentwicklung der Lebensräume in Niederösterreich bei. Rund 150 von ihnen versammelten sich in Zöbing zur Jahreshauptversammlung. Dort zog Obfrau Maria Forstner Bilanz: Die tausenden Freiwilligen wären alleine im Jahr 2022 über 85.000 Stunden in den Dörfern und Städten in Niederösterreich im Einsatz gewesen. „Das sind umgerechnet mehr als 3.500 Tage oder fast 10 Jahre“, verdeutlichte Forstner die Leistung der Ehrenamtlichen. „Sie haben damit Verantwortung für ihren unmittelbaren Lebensraum übernommen. Nur so entstehen lebenswerte Gemeinden für alle Generationen“, sagte die Vereinsobfrau.

Dieses Engagement beeindruckte auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), der ebenfalls bei der Versammlung anwesend war. „Gemeinsam erneuern wir unsere Dörfer und Städte. Sie sind es, die unser Niederösterreich so lebens- und liebenswert machen“, meinte Pernkopf. Niemand würde so gut wissen, was es für die Weiterentwicklung einer Gemeinde braucht, wie die Menschen, die dort leben, meinte der ÖVP-Politiker.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf mit den ausgezeichneten Funktionärinnen und Funktionären. Foto: NÖ. Regional/ Ziegler

13 goldene Ehrennadeln für den Einsatz in Dörfern und Städten

Beim Dorf- und Stadterneuerungsverein nahm man die Jahreshauptversammlung auch zum Anlass, um das starke Engagement der Mitglieder zu ehren. 13 Funktionärinnen und Funktionäre - unter ihnen drei Vorstandsmitglieder - erhielten für ihre 15-jährige Tätigkeit bei der Dorf- und Stadterneuerung die goldene Ehrennadel: