Schülerinnen aus Baden und Mödling aus Donau in Linz gerettet

Zugetragen hat sich der Vorfall im Bereich der Nibelungenbrücke. Dort gerieten die beiden Mädchen bald in Schwierigkeiten, als sie von der starken Strömung abgetrieben wurden. Die Polizei wurde gerufen und als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten sich die Mädchen laut orf.at bereits am Brückenpfeiler festgeklammert und riefen laut um Hilfe.

Auch die Besatzung eines privaten Bootes warf den in Not geratenen Mädchen einen Rettungsring zu, um zu helfen. Die Besatzung eines weiteren Privatbootes brachte die Mädchen schließlich über eine Notleiter in Sicherheit und übergab sie am Ufer an die Einsatzkräfte. Beide waren erschöpft, aber unverletzt.