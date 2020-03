Die A2 war in diesem Bereich in Richtung Graz gesperrt, berichtete der ÖAMTC in einer Aussendung. Der Stau reichte bis über den Knoten Vösendorf zurück, auch auf der Zufahrt von der Wiener Außenringautobahn (A21) waren Zeitverluste einzuplanen.

Unfall forderte drei Verletzte

Bei dem Crash sind nach Angaben des Roten Kreuzes drei Personen verletzt worden. Vier Pkw waren involviert. Wie Sprecherin Sonja Kellner der APA mitteilte, war ein Notarzthubschrauber an Ort und Stelle, führte aber keinen Transporteinsatz durch.