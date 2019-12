Ob Tabak, Alkohol oder illegale Drogen: das Kompetenzzentrum Sucht (KOSU) der Gesundheit Österreich GmbH analysierte die Suchtproblematik der Österreicher im aktuellen Drogenbericht und im Epidemiologiebericht „Sucht 2019“. Beide Studien wurden im Auftrag des Sozialministeriums erstellt.

Laut Studie gibt jeder vierte oder fünfte Österreicher an, täglich zu rauchen. Aber: der Tabakkonsum geht zurück, besonders bei Jugendlichen.

„Alkohol ist Teil der österreichischen Kultur“, sagt Gesundheits- und Suchtforscher Alfred Uhl. Fast jeder Österreicher habe damit Erfahrung. Ein Jugendlicher, „der einmal einen Rausch hat“, bereitet Uhl aber weniger Sorgen „als ein Gewohnheitstrinker, der nach vier Bier noch nicht betrunken ist“. Vergleichszahlen seit 1994 zeigen: der problematische Alkoholkonsum sinkt.

30 bis 40 Prozent der Jugendlichen haben bereits Joint geraucht

Bei den illegalen Drogen bleibt Cannabis die „Probierdroge“ Nummer eins. „30 bis 40 Prozent der Jugendlichen haben schon einen Joint geraucht“ sagt Martin Busch, Leiter des Kompetenzzentrums Sucht. Hier beschränke sich der Konsum oft nur auf eine bestimmte Lebensphase. Der „risikoreiche Drogenkonsum“ wird von verschiedenen Opiaten wie Heroin dominiert, auch wenn wenige Junge diese konsumieren.

Laut Schätzungen gibt es bis zu 38.000 Konsumenten, die Opiate, oft gemeinsam mit anderen Drogen, einnehmen. „Viele sind chronisch abhängig“, so Busch. 2018 starben 184 Personen an einer Überdosis. Um die Zahl der Drogentoten zu senken, Süchtigen den Weg aus der Krankheit zu erleichtern oder zumindest einen für sie gangbaren Lebensweg mit der Sucht zu finden, setzt die Drogentherapie auf Substitutionsbehandlung, oft in Kombination mit einer psychologisch-psychiatrischen Behandlung.