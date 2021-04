Mit einem manipulierten Stromzähler soll ein 29-jähriger Serbe für den Anbau Energie abgezweigt haben. An der Wohnadresse seines Landsmanns (33) in Ottakring wurde laut Polizei 23.650 Euro Bargeld sichergestellt. Das Duo soll bis zu 29 Kilo Cannabiskraut mit einem Straßenverkaufswert von 298.000 Euro erzeugt haben.

Bei der von der Staatsanwaltschaft Wien angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 29-Jährigen am 14. April musste die Sondereinheit Wega die Tür gewaltsam öffnen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag. Sichergestellt wurden neben der Plantage auch geringe Mengen an Cannabiskraut und Bargeld in Höhe von 4.000 Euro. Neben dem 29-Jährigen war auch ein vier Jahre älterer Mann anwesend, in dessen Wohnung bei einer freiwilligen Nachschau weiteres Bargeld entdeckt wurde.

Das Duo soll von 20. Februar 2020 bis 5. April 2021 vier Mal zwischen 250 und 600 Cannabispflanzen angebaut und geerntet haben. Die beiden Männer wurden in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Abnehmern der Drogen dauern der Aussendung zufolge an.