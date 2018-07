Ob Cannabis, Ampethamin oder eine zu hohe Dosis an Medikamenten. Wer sich zugedröhnt hinters Steuer setzt, der macht sich strafbar. Das Erkennen von Drogenlenkern war für die Polizei, wenn die Folgen des Konsums nicht schon augenscheinlich sicht- oder riechbar waren, in der Vergangenheit nicht einfach. Nur eine klinische Untersuchung brachte Klarheit.

Vor rund eineinhalb Jahren wurde der „Drogenvortester“ vom Innenministerium eingeführt. Er kommt zum Einsatz, wenn ein bereits geringfügiger Verdacht untermauert werden soll. In Niederösterreich wurden sieben Beamte an diesem Gerät, von dem es pro Bundesland eines gibt, geschult. Es gibt über einen Speicheltest Hinweise auf Drogenkonsum.

„Wenn wir den Verdacht auf verbotenen Suchtmittelkonsum am Steuer haben, entnehmen wir mittels Wattestäbchen eine Speichelprobe aus der Mundhöhle des Lenkers. Diese wird auf einem Teststreifen aufgebracht, das Gerät wertet die Probe aus. Das Drogenvortestgerät ist so programmiert, dass es rund sechs Substanzen erkennen kann“, erläutert Gottfried Macher, leitender Beamter in der Landesverkehrsabteilung der Polizei.

Fahrtüchtigkeit: Der Amtsarzt entscheidet

„Unsere Aufgabe ist es, all jene rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen, die nicht fahrtüchtig sind und gegen die Straßenverkehrsverordnung verstoßen.“ Ob das nun Alkoholkonsum, Drogenmissbrauch oder eine sonstige Auffälligkeit hinterm Steuer ist, sei hier nicht vorrangig. Er geht um die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Über die Fahrtüchtigkeit entscheidet weiterhin der Amtsarzt, unabhängig, ob jetzt ein Drogenvortestgerät zum Einsatz gekommen ist oder nicht. Der Amtsarzt nimmt wie bisher die klinische Untersuchung mit Bluttest vor. Und wer diesen ärztlichen Check verweigert, dem wird die Lenkerberechtigung vorläufig entzogen. Wie lange und mit welchen Auflagen, zum Beispiel regelmäßige Kontrollen durch einen Amtsarzt, das entscheidet die Bezirkshauptmannschaft.

Cannabis ist die am häufigsten konsumierte Substanz. Das bestätigt ein Drogenermittler. Harte Stoffe wie Heroin und Kokain kommen vor; weit häufiger aber aufhellende Drogen wie Ampethamine. Das Hauptproblem sei aber Mischkonsum aus illegalen Substanzen, Medikamenten, darunter auch Drogenersatzstoffe.

Macher kennt die körperlichen Auffälligkeiten von Personen, die Drogen konsumiert haben. „Das beginnt bei vergrößerten Pupillen, geht über unklare Sprache bis hin zu unkontrollierten körperlichen Reaktionen.“ Fakt ist: Der Drogenvortest erleichtert die Arbeit der Verkehrspolizei. „Drogen hinterm Steuer ist, nicht zuletzt aufgrund der vielen neuen Substanzen, die auch vermehrt über das Internet bezogen werden, ein Thema, das uns weiter beschäftigen wird. Wir werden daher die Kontrolldichte erhöhen“, sagt Macher.