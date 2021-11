Zeugen sagen widersprüchlich gegen "Ibiza-Detektiv" aus

Einen zusammengefalteten Zettel fest in der Hand nimmt Katharina H. zum letzten Mal als Zeugin im Gerichtssaal Platz. Laut ihr soll der angeklagte Julian H. große Mengen Kokain an Katharina H.s Freund Slaven K. (einen ehemaligen Arbeitskollegen von Julian H.) übergeben haben – einmal in Salzburg, einmal in Niederösterreich und einmal in Oberösterreich.

Sie wurde schon mehr als zehn Mal bei der Polizei einvernommen und auch in den vorangegangenen beiden Prozesstagen versuchte es der vorsitzende Richter, musste die Befragung aber jedes Mal abbrechen, weil sie psychisch nicht in der Lage war, verständlich zu antworten.

Knapp zwei Stunden dauert ihre Befragung an diesem dritten Verhandlungstag. Bereits während ihrer bisherigen Einvernahmen hatte sich Katharina H. mehrmals selbst widersprochen was die Anzahl der Kokain-Übergaben, die übergebene Mengen und Übergabeorte angeht (also in allen wesentlichen Punkten ihrer Aussage). Hier will der vorsitzende Richter noch einmal genauer nachhaken.

Zeugin bringt eigene Angaben durcheinander

Auch bei der jetzigen Einvernahme sagt sie, sie bringe die einzelnen Übergaben durcheinander und, dass sie sich nicht mehr genau an die Mengen erinnern kann. Die erste Übergabe habe in Salzburg in Slaven K.s Büro stattgefunden. Die zweite Übergabe soll plötzlich aber in Sattledt und nicht – wie von ihr beim letzten Mal angegeben – in Haag gewesen sein.

Diese zweite Übergabe in Sattledt beschreibt Katharina H. detailliert: Sie, Slaven K. und Julian H. sollen sich damals bei einer Tankstelle getroffen haben. Julian H. habe ihnen 300 Gramm Kokain gegeben und die restlichen 200 Gramm einen Tag später in Sattledt geliefert, weil Slaven K. beim ersten Treffen an der Tankstelle nicht genug Geld dabei hatte.

Von dieser zweiten Lieferung mit den 200 Gramm hat Katharina H. bisher aber nie gesprochen, wendet der Richter ein: Wenn es die gegeben hätte, dann wäre es insgesamt ja sogar vier Übergaben gewesen. Katharina H. entgegnet, sie hätte diese beiden Übergaben in ihrem Kopf immer als eine Übergabe gesehen. Die Verteidiger machen sich nicht die Mühe ihre leicht spöttischen Mienen zu verbergen.

Slaven K., der andere Hauptbelastungszeuge, der nach ihr einvernommen wird, sagt hingegen, was Katharina H. sagt sei nicht richtig. Die 500 Gramm seien auf einmal von Julian H. an ihn übergeben worden. Auch seine Einvernahme an diesem Tag ist nicht sehr aufschlussreich.

Falscher Ibiza-Lockvogel

Neben den Umständen rund um die angeblichen Kokain-Übergaben, fragen die Verteidiger von Julian H. noch in einer anderen Sache bei Katharina H. und Slaven K. nach. Verteidiger Oliver Scherbaum will von der Zeugin wissen, ob sie eine gewisse Eva K. kenne. Sie verneint. Das sei seltsam meint Scherbaum, immerhin habe sie bei der Polizei bereits lang und breit Angaben zur Person Eva K. gemacht. Besonders glaubwürdig macht Katharina H. das für den Richter nicht. Vor allem als sie nicht erklären will, warum sie eben gesagt hat, sie kenne Eva K. nicht.

Bei Eva K. geht es um einen Reisepass, den Katharina H. in ihrer Wohnung hatte, den Slaven K. von dort wegnahm und ihn an jenen Medieninhaber weitergab, der Slaven K. und einen anderen Zeugen S. für Informationen rund um Julian H. bezahlte.

Sie hatten gedacht, dass es sich bei Eva K. möglicherweise um den „Lockvogel“, also die falsche Oligarchennichte aus dem Ibiza-Video handeln könnte, weil sie Eva K. zusammen mit Julian H. gesehen hatten, sagt Slaven K.. Sie hatten den Reisepass an den Medieninhaber übergeben, um das zu überprüfen. Spoiler: Es handelt sich bei Eva K. nich um den sogenannten Lockvogel. Der besagte Medieninhaber, wurde bereits am zweiten Prozesstag vernommen, seine Befragung wird in der morgigen Verhandlung fortgesetzt werden.

H.s Verteidiger besuchte Zeugen mehrmals in Haft

Und noch ein anderes Detail kommt bei diesem Prozesstag zur Sprache. Wolfgang Auer, einer von Julian Hs. Verteidigern in diesem Verfahren, hatte jahrelang auch Slaven K. vor Gericht vertreten. Im Zuge dieses Prozesses hatten ein anderer Zeuge S. sowie Slaven K.s jetziger Anwalt Timo Gerersdorfer in den Raum gestellt, dass Auer Slaven K. bei mehreren Besuchen in der Untersuchungshaft dahingehend beeinflusst hätte, nicht gegen Julian H. auszusagen.

Fakt ist, dass Wolfgang Auer Slaven K. insgesamt 15 mal besucht hat, angeblich wegen anderer rechtlicher Dinge, für die aber eigentlich Auers Bruder zuständig war. Allein fünfmal bevor Slaven K. in seiner eigenen Hauptverhandlung aussagen musste. Damals war Julian H. noch nicht in Haft und Slaven K. sagte nicht gegen Julian H. aus, sobald H. in Haft sagt belastete er ihn plötzlich.

„Wir haben nicht viel über Julian geredet“, sagt Slaven K. zu den Besuchen von Auer. Er denke nicht, dass Auer ihn direkt beeinflusst hätte, indirekt aber vielleicht schon. Was meint er damit, fragt der Richter. So genau kann der Zeuge das auch nicht beantworten. „Ich habe ihn [Anm. Auer] einmal gefragt, ob ich gegen Julian H. wegen Suchtgiftverkauf aussagen soll und Auer hat gesagt, besser nicht.“ „Nun ja, was hätte er denn als sein [Anm. Julian Hs] Anwalt sonst sagen sollen?“, entgegnet der Richter. Das weiß Slaven K. auch nicht, er habe auch gewusst, dass Auer Julian H. vertrete.

Der Prozess wird morgen, Mittwoch, fortgesetzt. Ein Urteil ist wahrscheinlich.