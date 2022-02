Baustelleneinbruchsserie in Wien und Niederösterreich geklärt

Der Mann und ein als Komplize verdächtiger 44-Jähriger wurden nun ausgeforscht. Der Ältere wurde vergangene Woche in einer Wohnung in Favoriten festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht, der mutmaßliche Mittäter auf freiem Fuß angezeigt.

Im November 2021 kamen Polizistinnen und Polizisten des Stadtpolizeikommandos Liesing, Kriminalreferat, den Beschuldigten auf die Schliche. Ausgangspunkt war ein verdächtiges Fahrzeug, mit dem Materialien und Werkzeuge von einer Baustelle abtransportiert worden waren, gelenkt von dem 49-jährigen Serben. Beide Männer verweigerten bisher die Aussage.