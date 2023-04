Österreich hat seine natürlichen Ressourcen ab heute verbraucht

Werbung

Würden alle Länder so viel Ressourcen verbrauchen wie Österreich, wäre heute, am 6. April, der Earth Overshoot Day. Das bedeutet, dass an diesem Tag des Jahres alle natürlichen Ressourcen, die in einem Jahr generiert werden können, aufgebraucht sind. Österreich hat sich hier im Vergleich zum Vorjahr nicht verbessert: Auch 2022 fiel der Earth Overshoot Day auf den 6. April.

Es bräuchte 1,75 Erden, um ökologischen Fußabdruck der Menschheit auszugleichen

Weltweit fällt der Earth Overshoot Day heuer auf den 28. Juli. Es gibt Länder, die ihr Kontingent gar nicht überschreiten, andere hingegen verbrauchen ihre Ressourcen viel zu schnell. So eben auch Österreich. Alles, was über die natürlichen Ressourcen der Erde hinaus geht, erzeugt ein ökologisches Defizit, das sich vor allem in der Freisetzung von CO2 in die Atmosphäre äußert. Aktuell bräuchte man 1,75 Erden, um den gesamten ökologischen Fußabdruck der Menschheit auszugleichen.

„Um weiterhin fruchtbare Erde, sauberes Wasser und saubere Luft zur Verfügung zu haben, müssen wir unsere natürlichen Ökosysteme stärken und schützen“, appelliert der wissenschaftliche Leiter des Haus der Natur, Ronald Lintner. „In unserer täglichen Arbeit machen wir auf die engen Zusammenhänge in der Natur aufmerksam. Unsere aktuelle Ausstellung „Heraus mit der Sprache! Wie Tiere und Pflanzen kommunizieren“ zeigt die gegenseitigen Abhängigkeiten in der Natur und dass wir uns oft gar nicht so sehr von den anderen Lebewesen auf der Erde unterscheiden, wie wir manchmal meinen.“

Dieselbe Mission verfolgt auch Katharina Pfligl, Leiterin im Haus der Wildnis in Lunz am See: „Mit unserer Ausstellung zu den Themen Wildnis, das Netzwerk (Ur)Wald und Stoffkreisläufe weisen wir auf die Grenzen des Planeten hin. Wir zeigen die Zusammenhänge in der Natur und die Vernetzung des Lebens auf. Wenn irgendwo ein Puzzlestück fehlt, hat das Auswirkungen auf das gesamte System. Noch intakte Flächen wie die Buchenurwälder des Wildnisgebietes Dürrenstein-Lassingtal erlangen deshalb besondere Bedeutung. Sie wurden von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt und dürfen sich daher mit dem Grand Canyon, den Galapagosinseln, den Dolomiten oder dem Great Barrier Reef in einer Reihe nennen.“

Um auf das Thema aufmerksam zu machen, lädt das Haus der Wildnis in Lunz am See am Österreichischen Welterbetag am 18. April zu einer kostenlosen Führung, und am 21. April zu einem Kurzvortrag mit Filmführung.

Weitere Infos unter: www.museumnoe.at oder www.haus-der-wildnis.at