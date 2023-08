Ehrenamtliche Mitarbeit Neues Freiwillgengesetz tritt mit 1. September in Kraft

Die JVP machte mit einer Frühstücks-Verteilakation auf die Änderungen aufmerksam. Foto: JVP/Wagner

M orgen, am 1. September 2023, tritt das neue Freiwilligengesetz in Österreich in Kraft. Rund die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher engagieren sich ehrenamtlich.

Mit 1. September tritt das Freiwilligengestz in Kraft. Die Junge ÖVP weist mit einer Frühstücks-Verteilaktion auf die Änderungen durch das neue Gesetz hin. "Heute ist ein guter Tag, um den Hut vor all jenen zu ziehen, die mehr tun als nur ihre Pflicht. Seien es die vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen der Feuerwehr und Rettung, der Sport- Traditions- und Kulturvereine oder auch die ehrenamtlichen Funktionäre aller politischen Organisationen – wir sagen von Herzen Danke,“ sagt Jugend-Staatssekretärin und JVP Bundesobfrau Claudia Plakolm. Mit dem neuen Freiwilligengesetz wird auch die Servicestelle Ehrenamt eingerichtet. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Freiwilligen Sozialen Jahres wird außerdem das Klimaticket zur Verfügung gestellt und das Taschengeld deutlich erhöht. Außerdem wird der Staatspreis für Ehrenamt ins Leben gerufen. Dieser soll noch in diesem Jahr zum ersten Mal besondere ehrenamtliche Tätigkeiten vor den Vorhang holen und auszeichnen. Für Teilnehmerinnen und teilnehmer am Gedenk-, Friedens- und Sozialdienst im Ausland wird es künftig eine höhere finanzielle Unterstützung geben. Der Österreichische Freiwilligenpass dient künftig als zentraler österreichischer Nachweis für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement. Die Bundesregierung stellt für das gesamte Vorhaben rund zehn Millionen Euro pro Jahr zusätzlich zur Verfügung.