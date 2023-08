Heute feiern wir unsere Lieblinge, heute ist „Weltkatzentag“

In Österreich teilen derzeit etwa 2,5 Millionen Katzen ihr Zuhause mit den Menschen. Diese faszinierenden Vierbeiner haben sich als treue Begleiter in unseren Familien etabliert und sind oft ein nicht wegzudenkender Teil des Alltags. Jede Katze braucht natürlich auch einen Namen.

Die Top 5 bei österreichischen Katzennamen:Bei den Kätzinnen: 1. Luna, 2. Nala, 3. Lilly, 4. Mia, 5. Lucy.Bei den Katern: 1. Simba, 2. Leo, 3. Charly, 4. Balu, 5. Findus.

Foto: Shutterstock.com Twins Design Studio

Initiiert wurde der "Internationale Weltkatzentag" vom International Fund for Animal Welfare 2002. Der Tag dient nicht nur dazu, unsere geliebten Samtpfoten zu feiern, sondern auch um auf die spezifischen Bedürfnisse von Hauskatzen hinzuweisen. Hauskatzen benötigen neben einer ausgewogenen Ernährung, tierärztlicher Versorgung auch genügend Bewegung, geistige Anregung und einen Artgenossen, um ein glückliches und gesundes Leben führen zu können.

Bei der Beschäftigung der Stubentiger ist es wichtig, dass ...

auf die Stimmung der Katzen geachtet wird,

sich die Katze als Jäger am Beutefang orientiert,

die „Beute“ klein ist und leise Geräusche macht,

es immer wieder unerwartete Wechsel aus Bewegungslosigkeit und Bewegung gibt,

immer wieder Erfolgserlebnisse für die Katzen eingebaut werden.

Foto: Vogelleitner

Zu Thema Katzenhaltung bietet Fressnapf als einziger in der Branche eine besondere Dienstleistung an. Ausgewiesene Katzenexpertinnen und -experten stehen in individuellen Beratungsterminen als kostenloser Service den Kunden bei Fachgesprächen rund um das Thema „Katze“ zur Seite. „Bei individuellen Terminen wird über alle wichtigen Themen, von der Fütterung bis hin zur Auslastung ausführlich aufgeklärt. Besonders im Bereich Verhalten und Ernährung können kleine Veränderungen viel Gutes bewirken“, so Irina Kohlbacher, Katzenexpertin bei Fressnapf.

Foto: Shutterstock.com Buddybang

Leider sind nicht alle Katzen in den Genuss eines behüteten Heims gekommen. Streunerkatzen, die in freier Wildbahn leben oder auf sich allein gestellt sind, haben oft mit zahlreichen Gefahren und Widrigkeiten zu kämpfen. Kastrationsprojekte verhindern hier eine unkontrollierte Vermehrung und reduzieren das Leid von zahllosen Katzen. Tierfreunde sind hier aufgerufen, sich aktiv am Tierschutz zu beteiligen und durch Spenden an Tierschutzorganisationen oder durch ehrenamtliches Engagement zu unterstützen.

Foto: Vogelleitner

Wissenswertes

- Der wissenschaftliche Name für die Katze ist „Felidae“.

- Die Katze wurde schon vor über 4.000 Jahren in Ägypten verehrt und galt als heilig.

- In Talkeetna, einer Stadt in Alaska, war eine Katze 15 Jahre lang Bürgermeister.

- Die bisher älteste bekannte Katze hieß Creme Puff, lebte in Texas und wurde 38 Jahre und drei Tage alt. Ab dem zehnten Geburtstag zählt eine Katze zu den Senioren. Die durchschnittliche Lebenserwartung einer Katze liegt bei 14 Jahren.

- Die Katze benötigt bei Dunkelheit im Vergleich zum Menschen lediglich ein Sechstel der Lichtmenge, um ein Bild zu empfangen.

- Das Gehör ist bei der Katze besonders gut ausgebildet und zählt zu den besten unter den Säugetieren.

- Katzen schnurren pro Minute etwa 1.500-mal. Merlin aus Torquay ist die am lautesten schnurrende Katze. Sein Schnurren erreichte in einer Messung 67,8 Dezibel. Damit ist sein Schnurren fast so laut wie ein Räsenmäher. Durchschnittlich schnurrt eine Katze in ihrem Leben 10.950 Stunden!

- Katzen zeigen ihr Unbehagen, insbesondere gegenüber Fremden, einfach dadurch, dass sie den Raum verlassen.

- Katzen begrüßen Menschen, die sie mögen, oftmals mit einem als Fragezeichen geformten Schwanz.

- Katzen schlafen bis zu 16 Stunden am Tag, also 70 Prozent ihres Lebens. Weitere sechs Stunden (im Durchschnitt) verbringen Katzen täglich mit der Körperpflege.

- Katzen drücken ihre Liebe aus, wenn sie Schlafpositionen auf ihren Menschen wählen. Die meisten Katzen zeigen dieses Verhalten nur bei ihren engsten Bezugspersonen, denen sie vertrauen und die sie gut kennen. So wie sie sich bevorzugt mit ihren Lieblingsgefährten zusammenkuscheln, lassen sie körperliche Nähe am liebsten bei den Menschen zu, die sie besonders mögen.

- Der Bauch einer Katze ist der verwundbarste Punkt. Wenn sie sich auf den Rücken rollt und sich den Bauch kraulen lässt? Dann hat man das große Los gezogen, das ultimative Zeichen für Vertrauen!

- Beim „Treteln“ knetet die erwachsene Katze mit ihren Vorderpfoten einen Gegenstand. Dieses Verhalten wirkt beruhigend auf das Tier. Sie tut dies zum Beispiel, wenn sie auf dem Schoß liegt und gestreichelt wird. Dabei kann es passieren, dass die Krallen leichte Spuren hinterlassen, falls sie ausgefahren werden. Dieses „Treteln“ ist also Zeichen, dass die Katze sich wohlfühlt und zufrieden ist. Mit den sanften Tritten möchte die Katze ihre Zuneigung ausdrücken. Häufig schließt sie dabei auch etwas die Augen und schnurrt.

- Katzen können nicht kopfüber klettern, weil ihre Krallen dafür „falsch herum“ sind – sie müssen beispielsweise den Baum genauso wieder runter, wie sie raufgekommen sind – mit Blick nach oben.

- Während Menschen 34 Rückenwirbel haben, haben Katzen 53 - der Katzenrücken ist somit weitaus flexibler.

- Der Katze wird ein siebter Sinn nachgesagt, sie soll Ereignisse, wie Erdbeben, vorhersehen können. Tatsächlich reagieren sie aber wohl einfach nur stärker auf Vibrationen und nehmen ein Beben ca. zehn bis 15 Minuten vor den Menschen wahr.

- Zu den berühmtesten Katzen gehören Fritz the Cat aus den 1970ern, Tom aus der Serie Tom und Jerry und Lasagne-Fan Garfield.

- Achtung: Schädlich für Katzen sind unter anderem Essig, Kaffee, Zwiebeln und Trauben. Manche Katzen lieben Knoblauch. Da dieser jedoch in größeren Mengen giftig ist, bloß fernhalten von den Katzen!

- Achtung: Aspirin kann für die Katze tödlich sein. Was uns gegen Kopfweh hilft, ist für nichts für die Fellnasen.

- Rom wird auch als Katzenstadt bezeichnet. Nirgendwo sonst sind so viele Streuner unterwegs.

- Dass Katzen sieben oder gar neun Leben haben sollen, ist ein aus dem Mittelalter stammender Mythos. Damals wurden Katzen - aufgrund angeblich übernatürlicher Fähigkeiten und ihrer Verbindung zu Hexen - häufig von Türmen geworfen und überlebten diese Stürze.

- Es gibt heutzutage etwa hundert verschiedene Katzenrassen, die traditionell in Kurzhaar-, Langhaar- und Halblanghaarrassen eingeteilt sind. Die Kurzhaarkatzen stellen die größte Gruppe dar. Bekannte Vertreter dieser Rassen sind beispielsweise die Britisch Kurzhaar Katze und die Siamkatze. Zu den Halblanghaarkatzen zählen unter anderem die Türkisch Angora oder die Maine Coon Katze. Die Langhaarkatzen sind die kleinste Gruppe, da sie lediglich die Perserkatze und ihre Varianten umfasst.

Foto: Mattes

Quellen: Fressnapf, Deine Tierwelt Magazin, Mein Haustier, Katzewiewir, Katzenkram