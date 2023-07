Goldenes Ehrenzeichen für Rotkreuz-Vize Werner Kraut

„Werner Kraut setzt sich seit vielen Jahren ehrenamtlich im Rahmen seiner Rotkreuz-Tätigkeit für Menschen in Not ein“, lobt Josef Schmoll, Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich. „Er ist bereits seit 45 Jahren aktives Mitglied, zeichnete von 2012 bis 2021 als Landesrettungskommandant für zahlreiche Groß- und Katastropheneinsätze verantwortlich und wirkt seit 8. Juli 2021 als Vizepräsident maßgeblich an der künftigen Ausrichtung des Roten Kreuzes Niederösterreich mit. Ich gratuliere Werner Kraut herzlich zu dieser wohlverdienten Würdigung.“

Überreicht wurde das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich durch Sektionschefin Brigitte Zarfl in Vertretung von Bundesminister Johannes Rauch auf Entschließung von Bundespräsident Alexander van der Bellen.

„Ich fühle mich durch diese hohe Auszeichnung geehrt und möchte mich vielmals bei all jenen Menschen bedanken, die in den vielen Jahren mitgewirkt haben, dass unzählige Einsätze und Projekte um das Wohl der Menschen in unserem Land so erfolgreich waren und damit diese Auszeichnung möglich gemacht haben“, erklärt Kraut.